Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Làm việc với team Marketing của đơn vị tổng công ty, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất

- Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo…

- Lên kế hoạch và ý tưởng sự kiện online và offline cho KH mới, KH lẻ, KH sỉ, Đại lý, NPP và NPP lớn

- Định hướng nội dung có giá trị và hấp dẫn cho trang web và blog, fanpage, youtube, tiktok,...

- Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng tuần, tháng, quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách khôn ngoan.

- Giám sát và phê duyệt các báo cáo MKT từ đối tác, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá…

- Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

- Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng để lên các chiến lược MKT phù hợp với từng đối tượng KH.

- Triển khai kế hoạch đảm bảo doanh thu theo KHKD hàng năm;

- Phân tích xu hướng, kết quả để thiết lập chiến lược định giá. Từ đó đề xuất giá bán, lợi thế cạnh tranh;

- Các yêu cầu khác của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm từ 2, 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 2 năm trở lên là lợi thế.

- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.

- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 18.000.000 - 25.000.000đ, gồm lương cứng: 14.000.000 + Thưởng hoa hồng doanh thu

- Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty

- Xem xét tăng lương 6 tháng/lần. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định Nhà nước và Công ty

- Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin