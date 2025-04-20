Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Hoàng Ngân, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại thuế khác theo quy định hiện hành.

Lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định của cơ quan thuế.

Theo dõi tình hình nộp thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế của công ty, đảm bảo thực hiện đúng hạn và đúng quy định.

Tập hợp, kiểm tra, rà soát chứng từ, hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu.

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Hỗ trợ trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Theo dõi, cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới liên quan đến kế toán – thuế để áp dụng vào công việc.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong báo cáo tài chính.

Thực hiện kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định.

Tập hợp, lưu trữ hồ sơ lao động, làm việc với cơ quan BHXH khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế.

Nắm vững quy định pháp luật về thuế (GTGT, TNCN, TNDN…), nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán và Excel.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty dịch vụ (Y tế, Thẩm mỹ, Mỹ phẩm…)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng xử lý tình huống phát sinh.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thu nhập 20.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả doanh thu của cty, nhằm khích lệ sự đóng góp tích cực.

Chế độ đào tạo: Công ty cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn và hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên.

Chế độ thăng tiến: Cơ hội thăng tiến trong công việc được xét duyệt dựa trên kết quả làm việc và năng lực cá nhân.

Các quyền lợi khác: Được tham gia các buổi du lịch Công ty, du lịch đội nhóm. Thưởng nóng theo tuần/tháng và các minigame đặc biệt từ BLĐ đưa ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

