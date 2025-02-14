Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
- Hồ Chí Minh: Sài Gòn Pearl – Tòa Nhà Đại Dũng, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ Ban Giám Đốc (BGĐ) trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện các công việc được giao.
• Tham gia và hỗ trợ BGĐ trong các cuộc họp với đối tác lớn, bao gồm chủ đầu tư trong nước và quốc tế.
• Thay mặt BGĐ thuyết trình, trình bày nội dung trong các cuộc họp quan trọng.
• Đại diện BGĐ tham gia các buổi họp, thương thảo và làm việc với đối tác.
• Đồng hành cùng BGĐ tại các sự kiện, tiệc tiếp đối tác, hoạt động ngoại giao.
• Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, slide thuyết trình phục vụ công tác của BGĐ.
• Ghi chép biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, tổng hợp nội dung đánh giá sau các cuộc họp.
• Là cầu nối liên hệ giữa BGĐ và các thành viên trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, kịp thời.
• Tư vấn, tham mưu cho BGĐ phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong và ngoài hệ thống.
• Theo dõi, nhắc lịch, hỗ trợ sắp xếp lịch trình công tác của BGĐ.
• Hỗ trợ các công tác đối nội, đối ngoại, phát triển mối quan hệ với đối tác trong nước và quốc tế.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
