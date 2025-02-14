Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ Ban Giám Đốc (BGĐ) trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện các công việc được giao.

• Tham gia và hỗ trợ BGĐ trong các cuộc họp với đối tác lớn, bao gồm chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

• Thay mặt BGĐ thuyết trình, trình bày nội dung trong các cuộc họp quan trọng.

• Đại diện BGĐ tham gia các buổi họp, thương thảo và làm việc với đối tác.

• Đồng hành cùng BGĐ tại các sự kiện, tiệc tiếp đối tác, hoạt động ngoại giao.

• Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, slide thuyết trình phục vụ công tác của BGĐ.

• Ghi chép biên bản làm việc, biên bản cuộc họp, tổng hợp nội dung đánh giá sau các cuộc họp.

• Là cầu nối liên hệ giữa BGĐ và các thành viên trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác, kịp thời.

• Tư vấn, tham mưu cho BGĐ phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong và ngoài hệ thống.

• Theo dõi, nhắc lịch, hỗ trợ sắp xếp lịch trình công tác của BGĐ.

• Hỗ trợ các công tác đối nội, đối ngoại, phát triển mối quan hệ với đối tác trong nước và quốc tế.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ BGĐ.