Tuyển Trưởng phòng kinh doanh APECTRANS JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại APECTRANS JSC
- Hải Phòng: Du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ tết cao, Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh Môi trường làm việc chuyên nghiệp., Quận Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
Lập kế hoạch để xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng các dịch vụ logistics như vận chuyển hàng hóa bằng container trong nước và quốc tế và các dịch vụ khác....
Tiếp cận, khai thác các kế hoạch nhập/xuất hàng của các khách hàng, đại lý đảm bảo chỉ tiêu, doanh số, lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Lập kế hoạch để chăm sóc khách hàng, đề xuất xây dựng cơ chế cho khách hàng, khai thác và nắm bắt thị phần của từng khách hàng nhằm gia tăng sản lượng, lợi nhuận.
Chỉ đạo báo giá các yêu cầu hỏi giá dịch vụ.
Phê duyệt và kiểm soát các báo giá theo qui định của công ty
Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, hãng tàu,….
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường.
Tổ chức và quản lý nhân viên kinh doanh dưới quyền để đạt mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận đề ra trong từng giai đoạn.
Theo dõi số liệu của đội ngũ kinh doanh và báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm và khi có yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy từng thời kỳ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh trong giao dịch. Các tiếng khác là một lợi thế
Kỹ năng điều hành quản lý, Kỹ năng tổ chức, Kỹ năng đàm phán, giao tiếp thuyết trình...
Tại APECTRANS JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APECTRANS JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI