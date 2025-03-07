Tuyển Trưởng phòng kinh doanh APECTRANS JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

APECTRANS JSC
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
APECTRANS JSC

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại APECTRANS JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ tết cao, Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh Môi trường làm việc chuyên nghiệp., Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
Lập kế hoạch để xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng các dịch vụ logistics như vận chuyển hàng hóa bằng container trong nước và quốc tế và các dịch vụ khác....
Tiếp cận, khai thác các kế hoạch nhập/xuất hàng của các khách hàng, đại lý đảm bảo chỉ tiêu, doanh số, lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Lập kế hoạch để chăm sóc khách hàng, đề xuất xây dựng cơ chế cho khách hàng, khai thác và nắm bắt thị phần của từng khách hàng nhằm gia tăng sản lượng, lợi nhuận.
Chỉ đạo báo giá các yêu cầu hỏi giá dịch vụ.
Phê duyệt và kiểm soát các báo giá theo qui định của công ty
Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, hãng tàu,….
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường.
Tổ chức và quản lý nhân viên kinh doanh dưới quyền để đạt mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận đề ra trong từng giai đoạn.
Theo dõi số liệu của đội ngũ kinh doanh và báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm và khi có yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Nam, trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh trong giao dịch. Các tiếng khác là một lợi thế
Kỹ năng điều hành quản lý, Kỹ năng tổ chức, Kỹ năng đàm phán, giao tiếp thuyết trình...

Tại APECTRANS JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APECTRANS JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

APECTRANS JSC

APECTRANS JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hải Phòng: Số 37 lô 3B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng Hồ Chí Minh: B1-01, New Saigon, Nguyễn Hữu Thọ, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

