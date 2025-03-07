Tuyển Trưởng phòng kinh doanh APECTRANS JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ tết cao, Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh Môi trường làm việc chuyên nghiệp., Quận Ngô Quyền

Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Lập kế hoạch để xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng các dịch vụ logistics như vận chuyển hàng hóa bằng container trong nước và quốc tế và các dịch vụ khác....

Tiếp cận, khai thác các kế hoạch nhập/xuất hàng của các khách hàng, đại lý đảm bảo chỉ tiêu, doanh số, lợi nhuận theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Lập kế hoạch để chăm sóc khách hàng, đề xuất xây dựng cơ chế cho khách hàng, khai thác và nắm bắt thị phần của từng khách hàng nhằm gia tăng sản lượng, lợi nhuận.

Chỉ đạo báo giá các yêu cầu hỏi giá dịch vụ.

Phê duyệt và kiểm soát các báo giá theo qui định của công ty

Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, hãng tàu,….

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kinh doanh theo định hướng phát triển thị trường.

Tổ chức và quản lý nhân viên kinh doanh dưới quyền để đạt mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận đề ra trong từng giai đoạn.

Theo dõi số liệu của đội ngũ kinh doanh và báo cáo kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm và khi có yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy từng thời kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Nam, trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh trong giao dịch. Các tiếng khác là một lợi thế

Kỹ năng điều hành quản lý, Kỹ năng tổ chức, Kỹ năng đàm phán, giao tiếp thuyết trình...

Tại APECTRANS JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APECTRANS JSC

