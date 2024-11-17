Tuyển Photographer/Video Editor Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quay học liệu cho hội thảo HBR: Đi quay cuối tuần: 02 lần/tháng
Quay học liệu cho hội thảo HBR:
Content:
Quay tiền kì cho các khóa học do công ty tổ chức (chủ yếu là quay máy fix), có khả năng quay highlight và shortclip.
Video dài Youtube: 02 video/ngày
Video đăng Facebook: 02 video/ngày
Video đăng Reels: 02 video/ngày
Video ADS theo yêu cầu
Edit ảnh/video bằng Canva, capcut
Chịu trách nhiệm sản xuất video (cho các sản phẩm khóa học), phục vụ các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google,...
Xử lý các vấn đề về hình ảnh và âm thanh để đảm bảo chất lượng video tốt nhất.
Tổ chức và quản lý kho dữ liệu video, đảm bảo dễ dàng truy cập và chỉnh sửa khi cần thiết.
Công việc khác:
Đề xuất, tham vấn hướng triển khai kế hoạch với leader.
Đề xuất các ý tưởng mới để cải thiện chất lượng video và thu hút học viên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đang học/tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kinh tế, báo chí,... hoặc các ngành liên quan
Trình độ:
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập video
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập video, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chỉnh sửa video cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, Final Cut Pro, After Effects, hoặc các công cụ tương đương.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sáng tạo, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng quản lý thời gian tốt và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Ưu tiên:
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, và khả năng xử lý hiệu ứng đặc biệt.
Có khả năng chụp và chỉnh sửa cơ bản.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000vnđ - 15.000.000vnđ/tháng
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Phụ cấp hội thảo: Lương theo ngày công thực tế
Phụ cấp hội thảo:
Các chính sách:
Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.
Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.
Đóng BHXH, BHYT.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 6. Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

