Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tham gia phát triển ứng dụng của công ty công ty (Frontend): Các hệ thống Ecommerce, Telegram Mini App,...
Tham gia đọc và phân tích yêu cầu khách hàng
Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng
Lên kế hoạch công nghệ và phát triển dựa trên phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí Frontend thành thạo: Javascript, Typescript, HTML, CSS
Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các frontend framework:Next.js, Nuxt.js, Shopify App, Pixijs và Cocos2d
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ecommerce
Có kinh nghiệm tối ưu trải nghiệm người dùng là một lợi thế
Ưu tiên biết cách dựng giao diện từ thiết kế Figma
Có khả năng giao tiếp tốt
Có tinh thần, trách nhiệm và ý thức chung làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn: từ 15M - 30M( thoả thuận theo năng lực)
Tính lương OT nếu phát sinh công việc ngoài giờ.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các dự án phát triển nền tảng dropshipping lớn nhất Việt Nam.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (đóng BHXH, BHYT, BHTN) ngay sau kết thúc thử việc
Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, hiếu, hỉ ngày sinh nhật...
Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

