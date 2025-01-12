Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tham gia phát triển ứng dụng của công ty công ty (Frontend): Các hệ thống Ecommerce, Telegram Mini App,...

Tham gia đọc và phân tích yêu cầu khách hàng

Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng

Lên kế hoạch công nghệ và phát triển dựa trên phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí Frontend thành thạo: Javascript, Typescript, HTML, CSS

Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các frontend framework:Next.js, Nuxt.js, Shopify App, Pixijs và Cocos2d

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ecommerce

Có kinh nghiệm tối ưu trải nghiệm người dùng là một lợi thế

Ưu tiên biết cách dựng giao diện từ thiết kế Figma

Có khả năng giao tiếp tốt

Có tinh thần, trách nhiệm và ý thức chung làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn: từ 15M - 30M( thoả thuận theo năng lực)

Tính lương OT nếu phát sinh công việc ngoài giờ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Tham gia vào các dự án phát triển nền tảng dropshipping lớn nhất Việt Nam.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (đóng BHXH, BHYT, BHTN) ngay sau kết thúc thử việc

Lương tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết, hiếu, hỉ ngày sinh nhật...

Happy time, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV VÀ CN LATTEHUB

