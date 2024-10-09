Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân Cảng - Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng web đáp ứng theo yêu cầu của công ty. Xây dựng giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm web. Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển back-end để tích hợp các chức năng. Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử người dùng. Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm. Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web ( ưu tiên kinh nghiệm cao ) . Có kiến thức vững chắc về HTML, CSS, Javascript. Thành thạo các framework và thư viện JavaScript như VueJS, Vite. Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý phiên bản như Git. Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API. Hiểu và sử dụng CI/CD Có hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng. Có kỹ năng lập trình tốt, khả năng thiết kế hệ thống logic, tìm và sửa lỗi. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường. Được tham gia các dự án công nghệ mới, làm việc với các công ty hàng đầu trong nước. Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục. Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

