Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Đường A4, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer

Tiếp nhận yêu cầu từ Project Manager về các dự án thiết kế mới hoặc cập nhật sản phẩm hiện tại.

Thiết kế giao diện người dùng (UI) trực quan và thân thiện với người sử dụng.

Tạo ra các banner quảng cáo và video truyền thông hấp dẫn.

Đảm bảo tính khả dụng và trải nghiệm người dùng tối ưu cho các sản phẩm trên nhiều thiết bị (desktop, mobile, tablet)

Cập nhật và cải tiến các sản phẩm hiện tại theo yêu cầu của thị trường và người dùng

Hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho các vấn đề thiết kế.

Luôn tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng các giao diện mới, đẹp mắt và hiện đại vào công việc.

Hỗ trợ phát triển frontend cho các dự án thiết kế, bao gồm HTML, CSS và JavaScript (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế

Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức từ đồng nghiệp.

Khả năng làm việc dưới áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Luôn sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức mới trong lĩnh vực thiết kế website để nâng cao tay nghề và mở rộng phạm vi nghề nghiệp

Phúc Lợi Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN

Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

