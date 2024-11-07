Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN
- Hồ Chí Minh: 61 Đường A4, Phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu từ Project Manager về các dự án thiết kế mới hoặc cập nhật sản phẩm hiện tại.
Thiết kế giao diện người dùng (UI) trực quan và thân thiện với người sử dụng.
Tạo ra các banner quảng cáo và video truyền thông hấp dẫn.
Đảm bảo tính khả dụng và trải nghiệm người dùng tối ưu cho các sản phẩm trên nhiều thiết bị (desktop, mobile, tablet)
Cập nhật và cải tiến các sản phẩm hiện tại theo yêu cầu của thị trường và người dùng
Hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho các vấn đề thiết kế.
Luôn tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng các giao diện mới, đẹp mắt và hiện đại vào công việc.
Hỗ trợ phát triển frontend cho các dự án thiết kế, bao gồm HTML, CSS và JavaScript (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng học hỏi nhanh và tiếp thu kiến thức từ đồng nghiệp.
Khả năng làm việc dưới áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Luôn sẵn sàng tiếp nhận các kiến thức mới trong lĩnh vực thiết kế website để nâng cao tay nghề và mở rộng phạm vi nghề nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VẬN TẢI LABAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI