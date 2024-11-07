Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

- Thiết kế nhân vật, background, vật phẩm, UI và các yếu tố đồ họa 2D khác cho game, đảm bảo chất lượng hình ảnh.

- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế game, lập trình và các bộ phận liên quan để đảm bảo sự thống nhất về mặt thẩm mỹ và ý tưởng trong game.

- Đóng góp và phát triển phong cách nghệ thuật, từ giai đoạn phác thảo ý tưởng đến hoàn thiện, đảm bảo sản phẩm phù hợp với định hướng nghệ thuật đã đề ra.

- Đưa ra phản hồi, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng nghệ thuật.

- Đảm bảo các game asset đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu suất game trên thiết bị mobile

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kinh nghiệm và đam mê sáng tạo, với khả năng thiết kế xuất sắc và hiểu biết sâu về nghệ thuật 2D cho game.

Bạn sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hình phong cách nghệ thuật của các tựa game chất lượng cao, đóng góp vào trải nghiệm tuyệt vời mà sản phẩm mang lại cho người chơi.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 2D game art.

Thành thạo các phần mềm đồ họa 2D như Adobe Photoshop, Illustrator và các công cụ tạo ảnh động cơ bản.

Kỹ năng vẽ tay và thiết kế nhân vật, background, game asset, UI elements... với phong cách đa dạng (cartoon, realist, fantasy...).

Hiểu biết về quy trình phát triển nghệ thuật cho game, bao gồm giai đoạn concept, thiết kế chi tiết và tối ưu hóa cho sản phẩm cuối cùng.

Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt, có kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Đam mê ngành công nghiệp game và sẵn sàng làm việc trong môi trường sáng tạo, linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 30 - 45

Hỗ trợ ăn trưa

12 ngày phép năm

Team Building

Các chế độ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM

