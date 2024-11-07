Tuyển Game Design CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
- Hồ Chí Minh: Biệt Thự 03, Park 4, đường D1, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 20 - 45 Triệu
- Thiết kế nhân vật, background, vật phẩm, UI và các yếu tố đồ họa 2D khác cho game, đảm bảo chất lượng hình ảnh.
- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế game, lập trình và các bộ phận liên quan để đảm bảo sự thống nhất về mặt thẩm mỹ và ý tưởng trong game.
- Đóng góp và phát triển phong cách nghệ thuật, từ giai đoạn phác thảo ý tưởng đến hoàn thiện, đảm bảo sản phẩm phù hợp với định hướng nghệ thuật đã đề ra.
- Đưa ra phản hồi, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác trong nhóm, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng nghệ thuật.
- Đảm bảo các game asset đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu suất game trên thiết bị mobile
Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bạn sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phát triển và định hình phong cách nghệ thuật của các tựa game chất lượng cao, đóng góp vào trải nghiệm tuyệt vời mà sản phẩm mang lại cho người chơi.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 2D game art.
Thành thạo các phần mềm đồ họa 2D như Adobe Photoshop, Illustrator và các công cụ tạo ảnh động cơ bản.
Kỹ năng vẽ tay và thiết kế nhân vật, background, game asset, UI elements... với phong cách đa dạng (cartoon, realist, fantasy...).
Hiểu biết về quy trình phát triển nghệ thuật cho game, bao gồm giai đoạn concept, thiết kế chi tiết và tối ưu hóa cho sản phẩm cuối cùng.
Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt, có kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Đam mê ngành công nghiệp game và sẵn sàng làm việc trong môi trường sáng tạo, linh hoạt.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa
12 ngày phép năm
Team Building
Các chế độ theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
