Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 16 Nguyễn Văn Linh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý giám sát bán hàng tại các cửa hàng thuộc khu vực phụ trách:

Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt;

Quản lý, xây dựng và phát triển điều hành hê thống bán hàng;

Quản lý việc tuân thủ lịch trình bán hàng, các quy định tác nghiệp của các Phó/Trưởng cửa hàng;

Đôn đốc Phó/Trưởng cửa hàng thực hiện chỉ tiêu bán hàng và nội qui Công ty;

Kiểm tra và tổng hợp báo cáo ngày, tuần, tháng tại các cửa hàng phụ trách

Phối hợp với các bộ phận Marketing, Ngành hàng... xây dựng kế hoạch bán hàng cho kênh bán lẻ

Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán để thực hiện việc theo dõi thanh toán, thu hồi công nợ

Phát triển thị trường:

Phát triển thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới và xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác.

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các hoạt động tiếp thị truyền thông, PR – Marketing tại các địa bàn tiềm năng.

Hỗ trợ công tác điều phối bảo hành

Xử lý các vấn đề khiếu nại phát sinh trong thẩm quyền

Các công tác khác:

Thực hiện các báo cáo, chiến lược có liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng

Đam mê kinh doanh, lĩnh vực dịch vụ CSKH và công nghệ số.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ASM trở lên lĩnh vực kinh doanh bán lẻ / Dịch vụ CSKH / Tư vấn / chuỗi hệ thống cửa hàng...

Có thể chịu được áp lực cao trong công việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng tháng

Lương tháng 13; thưởng năng suất năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công

Phép năm 12 ngày + 2 ngày phép thử việc

Team building, khám sức khỏe hằng năm

Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung

Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

