Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 16 Nguyễn Văn Linh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý giám sát bán hàng tại các cửa hàng thuộc khu vực phụ trách:
Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt;
Quản lý, xây dựng và phát triển điều hành hê thống bán hàng;
Quản lý việc tuân thủ lịch trình bán hàng, các quy định tác nghiệp của các Phó/Trưởng cửa hàng;
Đôn đốc Phó/Trưởng cửa hàng thực hiện chỉ tiêu bán hàng và nội qui Công ty;
Kiểm tra và tổng hợp báo cáo ngày, tuần, tháng tại các cửa hàng phụ trách
Phối hợp với các bộ phận Marketing, Ngành hàng... xây dựng kế hoạch bán hàng cho kênh bán lẻ
Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán để thực hiện việc theo dõi thanh toán, thu hồi công nợ
Phát triển thị trường:
Phát triển thị trường, tìm kiếm các khách hàng mới và xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác.
Phối hợp với phòng Marketing triển khai các hoạt động tiếp thị truyền thông, PR – Marketing tại các địa bàn tiềm năng.
Hỗ trợ công tác điều phối bảo hành
Xử lý các vấn đề khiếu nại phát sinh trong thẩm quyền
Các công tác khác:
Thực hiện các báo cáo, chiến lược có liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, lĩnh vực dịch vụ CSKH và công nghệ số.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ASM trở lên lĩnh vực kinh doanh bán lẻ / Dịch vụ CSKH / Tư vấn / chuỗi hệ thống cửa hàng...
Có thể chịu được áp lực cao trong công việc
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ bản + Cơm Trưa + Thưởng tháng
Lương tháng 13; thưởng năng suất năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cao cấp sau khi thử việc thành công
Phép năm 12 ngày + 2 ngày phép thử việc
Team building, khám sức khỏe hằng năm
Team hòa đồng, thân thiện, trẻ trung
Đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên, có cơ hội phát triển và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

