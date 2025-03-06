Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Xuyên Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Công ty Cổ Phần Xuyên Việt - 228 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu

Giám đốc điều hành

Thay mặt Tổng giám đốc công ty:

Làm việc với các đối tác, Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ…

Tổ chức, xây dựng bộ máy, quản lý và điều hành hoạt động của các công ty trực thuộc về tư vấn thiết kế, giám sát, thi công…

Chủ trì các công tác: lập tiến độ triển khai dự án, lập biện pháp thi công, lập kế hoạch điều phối, cung ứng vật tư và nhân công cho các công trình. Phê duyệt kế hoạch thi công liên quan của các Ban chỉ huy công trường. Công tác lựa chọn nhà thầu phụ, lựa chọn các phương án sản xuất và thi công tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán của các ban chỉ huy công trường với các đối tác (chủ đầu tư, thầu phụ…)

Đề xuất và chủ trì xây dựng hệ thống quy định, quy trình, quy phạm trong hoạt động Tư vấn Đầu tư (thiết kế và giám sát) và Xây dựng, nhằm đảm bảo mục tiêu phù hợp quy định pháp luật và các mục tiêu quản lý của Công ty.

Kết hợp với các ban chức năng hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án của Công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty tại từng thời điểm.

Có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng (Dân dụng và Công nghiệp).

Kinh nghiệm: 5-7 năm

Độ tuổi: 30-35 tuổi

Yêu cầu khác:

Ưu tiên các ứng viên đã từng đảm nhận vị trí tương đương tại các công ty CĐT, tổng thầu

Am hiểu kỹ thuật, chất lượng, quy chuẩn trong xây dựng.

Nắm chắc các quy trình từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện dự án.

Có kiến thức chuyên môn sâu trong công tác quản lý dự án, công tác lập kế hoạch và thẩm định dự án.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.

Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả, lập kế hoạch và quản lý nhân sự.

Am hiểu thông lệ pháp luật và các tiêu chuẩn quy tắc khác trong ngành xây dựng

Thành thạo tin học: Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Autocad…

Được Hưởng Những Gì

Tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hàng năm Công ty sẽ có các chế độ thưởng và phúc lợi cho nhân viên như sau:

Các chế độ thưởng:

Thưởng các dịp Lễ, Tết

Thưởng lương tháng 13

Các chế độ phúc lợi:

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn phù hợp với khả năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp tại công ty.

Hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xuyên Việt

