Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức quản lý nhân sự, phân công, điều phối công việc phù hợp với chuyên môn, năng lực của cán bộ cấp dưới đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất;
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh;
Phát triển, tìm kiếm khách hàng, tiếp thị dịch vụ; xây dựng, đề xuất các phương án hợp tác kinh doanh;
Tổ chức triển khai các sản phẩm dịch vụ thẩm định giá của Công ty phù hợp với các quy trình nghiệp vụ, quy định, chính sách hiện hành;
Đề xuất các chính sách hoa hồng/thưởng kinh doanh;
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm của chi nhánh;
Tham gia công tác tuyển dụng; Tổ chức thực hiện công tác đào tạo kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong chi nhánh;
Các công việc khác được Tổng giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân, đại học ngành: quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, bất động sản, thẩm định giá…
Chứng chỉ: Ưu tiên thẻ thẩm định viên về giá
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm làm việc trong các công ty thẩm định giá độc lập, ngân hàng hoặc các vị trí có liên quan đến lĩnh vực định giá/thẩm định giá, trong đó 1 năm làm quản lý/lãnh đạo tại vị trí tương đương
Kiến thức chuyên môn: Luật doanh nghiệp, Luật giá…Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh, Thẩm định giá
Tin học: Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/ MS Excel/Power Point/ Outlook
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thông thạo
Kỹ năng: Nẵm vững giá thị trường, Thuyết trình, Giao tiếp, truyền đạt thông tin
Thái độ/tố chất: Trung thực, Có trách nhiệm, Nhanh nhẹn, linh hoạt, Cam kết, Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn
Được xét khen thưởng, vinh danh 6 tháng/1 lần.
Được tham gia rất nhiều các chương trình mang đậm chất Cengroup
Được tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ
Được hưởng những chính sách Phúc lợi mà chỉ những Cenner mới có được
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
Được thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

