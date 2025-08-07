Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Solartek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. TỔNG QUAN PHẠM VI CÔNG VIỆC & TRÁCH NHIỆM:

• Quản lý dự án.

• Quản lý chất lượng.

II. CÔNG VIỆC CHI TIẾT:

• Tham mưu cho Ban giám đốc, xây dựng kế hoạch thực hiện các Dự án án của Công ty từ gian đoạn chuẩn bị triển khai đến hoàn công dự án.

• Phối hợp với bộ phận thiết kế trong việc xem xét thiết kế kỹ thuật và BOQ để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Công ty.

• Chuẩn bị hợp đồng EPC, Hợp đồng thầu phụ.

• Chủ trì và tổ chức các cuộc họp thường xuyên với nhóm dự án bao gồm tư vấn, nhà cung cấp trực tiếp, nhà thầu.

• Quản lý vấn đề liên quan các bên ngoài công ty: Chủ đầu tư, EVN, cơ quan PCCC…

• Đảm bảo các báo cáo thường xuyên về chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro của dự án.

• Quản lý hợp đồng, các biến thể và yêu cầu thanh toán, đảm bảo phạm vi, chất lượng, tiến độ… của dự án phù hợp với hợp đồng EPC đã ký.

• Giám sát và kiểm tra việc thực hiện của các nhà thầu với việc tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận/hợp đồng thi công.

• Quản lý đội giám sát công trường (Đảm bảo đáp ứng chất lượng, HSE, đúng tiến độ, số lượng).