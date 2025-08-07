Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Solartek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Solartek
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công Ty Cổ Phần Solartek

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Solartek

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

I. TỔNG QUAN PHẠM VI CÔNG VIỆC & TRÁCH NHIỆM:
• Quản lý dự án.
• Quản lý chất lượng.
II. CÔNG VIỆC CHI TIẾT:
• Tham mưu cho Ban giám đốc, xây dựng kế hoạch thực hiện các Dự án án của Công ty từ gian đoạn chuẩn bị triển khai đến hoàn công dự án.
• Phối hợp với bộ phận thiết kế trong việc xem xét thiết kế kỹ thuật và BOQ để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Công ty.
• Chuẩn bị hợp đồng EPC, Hợp đồng thầu phụ.
• Chủ trì và tổ chức các cuộc họp thường xuyên với nhóm dự án bao gồm tư vấn, nhà cung cấp trực tiếp, nhà thầu.
• Quản lý vấn đề liên quan các bên ngoài công ty: Chủ đầu tư, EVN, cơ quan PCCC…
• Đảm bảo các báo cáo thường xuyên về chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro của dự án.
• Quản lý hợp đồng, các biến thể và yêu cầu thanh toán, đảm bảo phạm vi, chất lượng, tiến độ… của dự án phù hợp với hợp đồng EPC đã ký.
• Giám sát và kiểm tra việc thực hiện của các nhà thầu với việc tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận/hợp đồng thi công.
• Quản lý đội giám sát công trường (Đảm bảo đáp ứng chất lượng, HSE, đúng tiến độ, số lượng).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Solartek Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Solartek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Solartek

Công Ty Cổ Phần Solartek

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: 107 Đường số 11, KP. 9, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

