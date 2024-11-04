Tuyển Giám đốc điều hành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận, quản lý các tài sản cần xử lý để thực hiện các nghiệp vụ khai thác, cho thuê các tài sản và mua bán các tài sản theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm Xử lý nợ.
2. Nghiên cứu hồ sơ, lập báo cáo đề xuất phương án xử lý cho cấp có thẩm quyền: giải pháp cho thuê/bán tài sản; phối hợp với các bộ phận, Phòng/ban của nội bộ HDBank, các Công ty con và các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ trong công việc quản lý và kinh doanh tài sản xử lý nợ, cụ thể bao gồm: Công tác bảo vệ, vệ sinh, công tác an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bảo trì các trang thiết bị máy móc, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ và các công việc khác..v..v theo quy trình nghiệp vụ của TT.XLN, quy định của HDBank và quy định của pháp luật.
3. Thực hiện chuyên trách và tập trung công tác thu nợ trực tiếp đối với các khoản nợ được phân công xử lý. Tổ chức thực hiện phương án xử lý nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo tình thực hiện xử lý nợ của từng khoản vay, phục vụ công tác thu hồi nợ.
4. Trình phê duyệt phương án. Theo dõi, thực hiện phương án đã được phê duyệt theo quy định của HDBank, quy định của Pháp luật đối với từng giải pháp.
5. Trực tiếp tham gia, thực hiện các biện pháp quản lý và kinh doanh tài sản.
6. Tham mưu các cấp lãnh đạo đánh giá, phê duyệt phương án quản lý và kinh doanh tài sản và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Thực hiện chuyên trách và tập trung công tác quản lý và kinh doanh tài sản trực tiếp đối với các tài sản được phân công xử lý. Tổ chức thực hiện phương án xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo tình thực hiện xử lý nợ của từng tài sản, phục vụ công tác giám sát, quản lý và kinh doanh tài sản.
8. Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền kết quả công tác quản lý và kinh doanh tài sản của các tài sản và theo định kỳ tháng/ quý/năm và/ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;
9. Phối hợp với đơn vị kinh doanh trong công tác quản lý và kinh doanh tài sản nhằm đạt kết quả hiệu quả nhất.
10. Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo qui định.
11. Thực hiện các công việc khác theo qui định/theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật/Tài chính ngân hàng.
2. Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xử lý nợ hoặc các lĩnh vực liên quan.
3. Kiến thức chuyên môn về Luật, tín dụng, ngân hàng.
4. Hiểu biết đầy đủ về quy chế/ quy trình nghiệp vụ Xử lý nợ, văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước, văn bản nghiệp vụ của HDBank về Xử lý nợ và các nghệp vụ khác có liên quan.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập HẤP DẪN, thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc Top đầu Châu Á
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, quy chiếu ra các chỉ số công việc cụ thể
- Được tham gia nhiều khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện và đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa.
- Và các chính sách phúc lợi khác theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

