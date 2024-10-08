Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lãnh đạo và Quản lý:
Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển dài hạn. Xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự, tạo môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
Chiến lược và Phát triển:
Nghiên cứu thị trường, xác định cơ hội kinh doanh mới và phát triển sản phẩm. Định hướng chiến lược phát triển sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chất lượng và an toàn. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.
Tài chính và Quản lý rủi ro:
Quản lý tài chính, lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí. Đánh giá và quản lý rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.
Marketing và Bán hàng:
Xây dựng chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu và sản phẩm. Định hướng và giám sát hoạt động bán hàng, đảm bảo đạt được doanh số và thị phần mục tiêu.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh, Marketing, y dược hoặc lĩnh vực liên quan. Độ tuổi: 30 đến 40 tuổi. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm triển khai kinh doanh sản phẩm trên đa kênh: truyền thống (đại lý, NPP), Ecommerce,... Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp xuất sắc. Khả năng tư duy chiến lược, phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén. Kỹ năng lãnh đạo giỏi, bao gồm khả năng động viên và truyền cảm hứng cho nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tự chủ, khả năng làm việc độc lập và hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng (thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc) + thưởng theo hiệu quả + % lợi nhuận đơn vị.
- Xét tăng lương 06 tháng/lần.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.
- Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty; đi du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.
- Các chế độ cao cấp theo chính sách Công ty dành cho Key members: ESOP, du lịch, chế độ công tác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

