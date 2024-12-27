Tuyển Giám đốc điều hành Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 3 - i4, ngõ 114 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Cùng giám đốc hỗ trợ các phòng ban, kiểm tra hoạt động chính, trọng điểm của các leader các phòng.

Cùng giám đốc hỗ trợ các hoạt động đối ngoại.

Lên kế hoạch kinh doanh hàng năm, hàng quý, hàng tháng... hỗ trợ đào tạo và kèm cặp nhân viên để đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Đảm bảo được nhân viên nắm được các nội dung sản phẩm và kỹ năng tư vấn.

Giao chỉ tiêu công việc cho từng nhân viên, kiểm soát việc hoàn thành chỉ tiêu theo từng ngày nhằm đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu.

Hỗ trợ bộ phận chăm sóc để xây dựng các chiến lược trải nghiệm khách hàng để làm hài lòng học viên trong quá trình học tập.

Quản lý thúc đẩy, tạo động lực để nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Đề xuất các sáng kiến, chiến thuật bao gồm khuyến mại, giảm giá khóa học, và các ưu đãi khác để tăng doanh số bán hàng.

Lập kế hoạch tuyển dụng và trực tiếp tuyển dụng nhân sự của phòng.

Chịu trách nhiệm truyền thông nội bộ để tạo dựng niềm tin, xây dựng tinh thần đoàn kết chia sẻ của chi nhánh.

Báo cáo kết quả kinh doanh trực tiếp với Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống

Năng lực sắp xếp công việc hiệu quả

Chính trực, tử tế.

Đam mê nhiệt huyết trong công việc.

Theo sát và bám sát mục tiêu.

Có khả năng quản lý và dẫn dắt đội nhóm

Thái độ tích cực, và nhiệt tình.

Có khả năng chịu được áp lực.

Có khả năng truyền lửa cho đội nhóm

Tự tin và chuyên nghiệp.

Tại Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15-20tr tùy kinh nghiệm làm việc + thưởng

Công tác phí và các chế độ thưởng, nghỉ phép, lễ tết, BHXH theo Luật lao động.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Học Tiếng Hàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean

