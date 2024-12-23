Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Giám đốc điều hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Có khả năng xây dựng và thực thi chiến lược phát triển toàn diện về kinh doanh, thương hiệu, và vận hành.
Am hiểu thị trường thời trang cao cấp, đặc biệt là hành vi mua sắm và xu hướng tiêu dùng của khách hàng mục tiêu.
Kỹ năng quản lý ngân sách và tối ưu hóa chi phí vận hành.
Kinh nghiệm mở rộng hệ thống phân phối (showroom, cửa hàng, thương mại điện tử).
Hiểu biết sâu về Digital Marketing và thương mại điện tử để tăng trưởng doanh thu online.
Có khả năng xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các thương hiệu, nhà phân phối, và nhà cung cấp lớn trong ngành.
Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ quản lý cấp trung và toàn bộ hệ thống nhân sự để đạt được mục tiêu chung.
Khả năng điều phối công việc, phân bổ nguồn lực hợp lý, và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Kinh nghiệm trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang.
Thành thạo trong việc phân tích dữ liệu kinh doanh và thị trường để đưa ra các quyết định đúng đắn.
Có khả năng quản lý rủi ro và xử lý khủng hoảng một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 8–10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ thời trang cao cấp hoặc hàng xa xỉ.
Đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành, Giám đốc Kinh doanh, hoặc tương đương tại các doanh nghiệp bán lẻ có quy mô lớn.
Độ tuổi: Từ 35 – 50 tuổi (có thể linh hoạt).
Tư duy chiến lược: Có tầm nhìn dài hạn, khả năng dự đoán xu hướng và định hướng sự phát triển bền vững cho Handee Retail.
Sáng tạo và đổi mới: Luôn cập nhật các xu hướng thời trang mới và biết cách áp dụng vào thực tiễn kinh doanh.
Giao tiếp và thuyết phục: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng đàm phán và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác, cổ đông và khách hàng.
Tinh thần doanh nhân: Tinh thần quyết đoán, nhạy bén trong kinh doanh, và cam kết đạt kết quả.
Khả năng chịu áp lực: Làm việc trong môi trường áp lực cao và xử lý đa nhiệm.
Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm ngôn ngữ khác như tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật).
Công nghệ: Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP, CRM, và các nền tảng thương mại điện tử hiện đại.
Kiến thức thị trường quốc tế: Am hiểu thị trường thời trang cao cấp trong nước và quốc tế.
Đã từng xây dựng thành công chiến lược phát triển đưa doanh nghiệp bán lẻ đạt mức tăng trưởng doanh thu bền vững.
Kinh nghiệm mở rộng hệ thống cửa hàng hoặc đưa thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế.
Có các thành tựu cụ thể như: tăng trưởng doanh thu hàng năm, tối ưu hóa chi phí vận hành, hoặc tăng trưởng thị phần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cố định cao + thưởng theo kết quả kinh doanh.
Tham gia vào hội đồng quản trị hoặc nắm giữ cổ phần công ty.
Cơ hội tham gia các sự kiện thời trang quốc tế, mở rộng mối quan hệ trong ngành.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, và đầy thử thách.
Bảo hiểm: Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Theo luật lao động sau khi thành nhân viên chính thức.
Chế độ đãi ngộ khác:
Thưởng thành tích tháng, quý, năm, các ngày lễ, Tết, lương tháng 13...
Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác...
Du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

