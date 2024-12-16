Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
2,000 - 4 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 2,000 - 4 USD

Tập đoàn đa lĩnh vực Apec Group lấn sân sang lĩnh vực Blockchain với sứ mệnh Phụng sự xã hội và đưa APEC GROUP ra toàn cầu. Chúng tôi không ngừng thay đổi theo hướng sáng tạo, thông minh và mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng. Trên con đường hiện thực hóa đó, chúng tôi đang tìm kiếm thủ lĩnh cho dự án Blockchain giữ vị trí GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BLOCKCHAIN.
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BLOCKCHAIN.
CÔNG VIỆC:
Xây dựng chiến lược phát triển:
- Hoạch định chiến lược (tài chính và phi tài chính) bao gồm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và quản lý nguồn vốn và hoạch định mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng của Ban lãnh đạo để thiết lập kế hoạch tăng trưởng và kinh doanh mới
- Quản lý ngân sách và lập kế hoạch tài chính bền vững cho dự án
Phát triển đối tác và quan hệ:
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực blockchain, fintech, công nghệ và tài chính
- Thương thảo và đàm phán các hợp đồng quan trọng với các nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức liên quan
Xây dựng và phát triển đội ngũ:
- Xây dựng đội ngũ nòng cốt bao gồm các chuyên gia về công nghệ blockchain, phát triển sản phẩm, marketing, tài chính.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đảm bảo họ có đủ kỹ năng và công cụ để dẫn dắt các nhóm chuyên môn
Giám sát các hoạt động hàng ngày:
- Đảm bảo quản lý dự án, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường diễn ra theo đúng tiến độ và hiệu quả
- Đánh giá và cải thiện liên tục quy trình làm việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Quản lý rủi ro và tuân thủ:
- Đảm bảo các quy trình, hoạt động của dự án tuân thủ các quy định về pháp lý và tiêu chuẩn trong blockchain
- Phát hiện, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh và công nghệ

Với Mức Lương 2,000 - 4 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên trong các ngành liên quan đến công nghệ, kinh tế hoặc quản lý kinh doanh,...
- Có các chứng chỉ liên quan đến blockchain và fintech là một lợi thế
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có 5 năm ở vị trí quản lý cấp cao (ưu tiên các lĩnh vực blockchain, fintech, công nghệ tài chính)
- Có kinh nghiệm phát triển chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển đối tác chiến lược
- Hiểu biết sâu sắc về blockchain, hợp đồng thông minh và các công nghệ phân tán
- Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ phát triển
- Khả năng xây dựng quan hệ tốt với các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng
- Tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy
- Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới
- Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu
- Yêu cầu khác: Thành thạo tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng hành cùng APEC GROUP, bạn sẽ nhận được:
• Gói thu nhập bao gồm lương, thưởng cùng nhiều CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐẶC BIỆT khác tương xứng với năng lực và vị trí của bạn (2000 – 4.000$)
- Được làm việc trong một công ty nơi mà Ban lãnh đạo luôn mong muốn kiến tạo nên môi trường HẠNH PHÚC song hành TRIẾT LÝ PHỤNG SỰ, giúp nhân viên phát huy tiềm năng của bản thân để tạo dựng thành công cho chính mình và khách hàng, từ đó tiếp tục giúp đỡ cộng đồng
- Được GHI NHẬN và tạo cơ hội để KHẲNG ĐỊNH bản thân, được chinh chiến nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình kinh doanh ấn tượng và đầy thú vị
- Đồng hành cùng Đội ngũ Ban lãnh đạo APEC đưa APEC vươn ra thị trường Quốc tế
“Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn để xây dựng ước mơ của họ.”. Nhưng, ở APEC GROUP, chúng tôi sẽ là bệ phóng vững chắc để bạn hiện thực hóa giấc mơ của mình, sống có lý tưởng và cùng làm nên những điều ý nghĩa, có giá trị sâu sắc không chỉ cho riêng bạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

