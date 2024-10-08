Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy

- Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược phân phối, đảm bảo mục tiêu doanh số và thị phần được đặt ra.

- Đào tạo, quản lý, giám sát đội ngũ bán hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh, điều hành giám sát tất cả các hoạt động và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động.

- Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tăng cường nhận diện thương hiệu.

- Tham gia xây dựng chính sách nhân sự và thu hút nhân lực, đảm bảo hoạt động và phát triển dự án của công ty.

- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình vận hành, định hướng và quản trị mục tiêu của tất các các phòng ban trong công ty.

- Điều hành xây dựng và quản trị kế hoạch ngân sách hoạt động, hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của công ty.

- Tham gia đàm phán và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác

- Đào tạo, gắn kết đội ngũ, tạo động lực và phát triển nhân lực toàn công ty.

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Ưu tiên: Giao tiếp thành thạo tiếng Trung Quốc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 3 năm ở vị trí phó giám đốc điều hành.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Bất động sản.

Năng lực và kỹ năng cần có:

- Am hiểu về ngành Bất động sản.

- Có năng lực phân tích sức khỏe doanh nghiệp và đánh giá tình hình kinh doanh từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

- Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp – đàm phán thương mại và giải quyết xung đột, kỹ năng tư duy hệ thống.

- Biết lắng nghe, quyết đoán và sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Am hiểu về thị trường Bất động sản, có năng lực phát triển nhân lực.

Thu nhập: Lương cứng(thỏa thuận) + Hoa hồng doanh thu + Thưởng team + Thưởng nóng

-Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.

- Hỗ trợ cơm trưa, chi phí gửi xe.

- Thưởng thâm niên, thưởng KPI.

