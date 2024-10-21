Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học - Điện Biên, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Thực hiện phân tích, đánh giá về thị trường, đối thủ, khách hàng, nội tại doanh nghiệp; - Xây dựng chiến lược Khối Kinh doanh đáp ứng chiến lược Công ty dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về: mô hình, kênh bán, phương thức bán hàng và chiến lược về sản phẩm; quản trị thương hiệu, - Hoạch định và phát triển hệ thống kinh doanh (về mô hình, kênh bán hàng, phương thức bán hàng, số lượng điểm bán, ...); - Xây dựng chiến lược marketing ngắn hạn (< 1 năm), trung hạn (3 năm) và dài hạn (5 năm), xác định các mục tiêu, chiến thuật về nội dung, kênh phân phối phù hợp với chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn; định hướng chiến lược về thương hiệu, định vị thương hiệu; - Hoạch định và xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động của toàn bộ máy. - Xây dựng kế hoạch định hướng hành động cụ thể theo đơn vị năm/ tháng.

- Tham mưu cho BOD trong công tác quản trị, phát triển kinh doanh, marketing; - Tham mưu cho BOD phát triển các kênh bán hàng, phương thức bán hàng mới; mô hình bán hàng hoặc liên kết đầu tư mới; - Tham mưu, hỗ trợ cho thành viên BOD trong công tác quản trị, điều hành, (khi cần).

- Thay mặt BOD quản lý hoạt động, chịu trách nhiệm về tiến độ công việc, hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành mục tiêu; - Phân giao mục tiêu cho từng đơn vị và tổ chức thực hiện công việc nhằm hoàn thành mục tiêu của từng đơn vị; - Chủ trì công tác định vị thương hiệu; xây dựng, phát triển thương hiệu; - Chủ trì và lên kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động marketing (kênh online, offline) phụ vụ tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh; - Chủ trì công tác xây dựng, cải tiến hệ thống chính sách, văn bản quản lý vận hành hệ thống; - Chủ trì công tác tìm kiếm, thẩm định mặt bằng kinh doanh; xây dựng, thẩm định, thuyết minh dự toán chi phí đầu tư và hiệu quả kinh doanh dự kiến; - Chủ trì công tác tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ hợp tác với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư; - Chủ trì công tác quản lý vận hành hệ thống chuỗi cửa hàng và các kênh bán hàng (online, offline), đảm bảo hệ thống chuỗi cửa hàng và kênh bán vận hành hiệu quả; - Chủ trì công tác xây dựng và áp dụng quy định cơ cấu hàng hoá, trưng bày hàng hoá, luân chuyển hàng hoá và quản trị tồn kho hiệu quả; - Chủ trì công tác xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu, chính sách khách hàng; - Chủ trì công tác đào tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng; - Công việc theo phân công, uỷ quyền của BOD.

- Xây dựng hệ thống quản lý mục tiêu, BSC và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của CBNV; - Định hướng và kiểm soát hoạt động của các chức năng thuộc Khối phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển của doanh nghiệp. - Chủ trì công tác nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ để cải tiến thao tác, cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu suất. - Quản trị, dự báo và xử lý những rủi ro.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 35-45; tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có tối thiểu 5 năm tại vị trí giám đốc điều hành, giám đốc (kinh doanh + marketing) ở các doanh nghiệp mô hình chuỗi có quy mô nhân sự trên 100-200CBNV (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng thời trang bán lẻ cao cấp; các brand luxury)

- Tư duy chiến lược, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc.

- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề nhanh chóng, phát triển nhân viên, giám sát thực hiện kế hoạch.

- Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.

- Có thể đi công tác.

- Kỹ năng tạo động lực làm việc.

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

- Có khả năng nhận định, phân tích, đánh giá thị trường.

Tại Công ty TNHH Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30-40tr + KPIs + hoa hồng doanh thu = Tổng Thu Nhập Thưởng KPI và Doanh Số tháng Thưởng tháng + Quý + năm + thưởng doanh số đại lý mở mới

- Tăng lương định kỳ, khi không vi phạm nội quy

- Môi trường sạch sẽ, an toàn, chuyên nghiệp.

- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.

-Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc 2 tháng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Du lịch, teambulding, nghỉ mát, hiếu hỉ, ma chay, sinh nhật, đầy đủ

- Văn hóa công ty lâu đời (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin