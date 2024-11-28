Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Hei Tower - Số 1 Nguỵ Như Kon Tum - quận Thanh Xuân - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Quản lý Cộng đồng để hỗ trợ xây dựng và phát triển cộng đồng game Liên Quân Mobile. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ứng viên yêu thích game và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý cộng đồng và tổ chức sự kiện.

Nhiệm vụ chính:

Quản lý và hỗ trợ người tổ chức sự kiện cộng đồng: Tuyển dụng và hỗ trợ các người tổ chức sự kiện cộng đồng từ các khu vực khác nhau, duy trì mối quan hệ với những người đang hoạt động và giải đáp thắc mắc về các hoạt động của cộng đồng.

Tổ chức buổi training online: Lên lịch, gửi thông báo, và hướng dẫn các người tổ chức sự kiện tham gia các buổi đào tạo hàng tuần về cách sử dụng nền tảng và quản lý sự kiện.

Vận hành sự kiện cộng đồng: Kiểm tra, duyệt và theo dõi sự kiện trên website cộng đồng; xử lý các vấn đề phát sinh nhỏ liên quan đến vận hành và lỗi website.

Đăng tải nội dung truyền thông: Phối hợp với đội ngũ truyền thông để đăng bài trên fanpage, group và các kênh cộng đồng theo kế hoạch từ AOV.

Báo cáo hoạt động hàng tuần/tháng: Thực hiện các báo cáo về hiệu quả hoạt động của người tổ chức sự kiện, sự kiện và đề xuất cải tiến.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Nhân sự, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý cộng đồng, chăm sóc khách hàng hoặc vận hành sự kiện.

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trong ngành game hoặc quản lý fanpage, group.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ online như Google Meet, Zoom để tổ chức các buổi họp/training online.

Có hiểu biết cơ bản về vận hành hệ thống website và kỹ năng xử lý các sự cố kỹ thuật nhỏ.

Tố chất cá nhân:

Chủ động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Kiên nhẫn trong việc hỗ trợ và tương tác với người tổ chức sự kiện cộng đồng, đảm bảo mọi người đều được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Đam mê với cộng đồng game và có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Mức lương từ 8,000,000-12,000,000 triệu , cộng với thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội đào tạo và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng quản lý cộng đồng và vận hành sự kiện.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo: Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động với nhiều cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực game và truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

