Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Km9, Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Phúc Yên ( Đối Diện TOYOTA Phúc Yên), Phúc Yên - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm kế hoạch P&L nhà máy Tìm kiếm và mở rộng thị trường Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại. Xử lý đơn hàng, thương lượng hợp đồng và chốt sale. Thu thập thông tin thị trường và báo cáo cho B.TGĐ

2.Vận hành hoạt động sản xuất

Tổ chức và kiểm soát hoạt động sản xuất của nhà máy đảm bảo giá thành sản xuất là thấp nhất, tối đa hóa lợi nhuận công ty, đảm bảo KPI trong các hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất nhà máy, giám sát và cải thiện liên tục trong sản xuất. Đưa ra tầm nhìn trung và dài hạn để lập ra những đề án, chiến lược giúp công ty đạt được lợi nhuận lâu dài. Đề xuất và triển khai thực hiện các dự án cải tiến máy móc, thiết bị, tự động hóa trong dây chuyền sản xuất. Chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung của toàn nhà máy bao gồm khối sản xuất và văn phòng. Chịu trách nhiệm xử lý hoạt động và phạm vi tài chính trong phạm vi được phân quyền, tổng kết, đánh giá báo cáo kết quả hoạt động theo mục tiêu và những quy định của công ty và tập đoàn đề ra. Chỉ đạo, kiểm soát vấn đề ATLĐ, 5S, tuân thủ nội quy trong Công ty.

3.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Kiến thức chuyên môn cần thiết: Quản lý, 5S, An toàn lao động, PCCC... Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ( ưu tiên lĩnh vực may mặc) Tin học: thành thạo Tiếng Anh (thành thạo 4 kỹ năng) Ưu tiên biết thêm Tiếng Trung Kỹ năng hoạch định và xây dựng chiến lược cho bộ phận sản xuất Giao tiếp, truyền đạt và thuyết trình tốt. Khả năng phân tích tổng hợp số liệu và báo cáo Quan hệ, giải quyết tốt các vấn đề đối nội, đối ngoại. Nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật

- Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn

- Khám sức khỏe định kỳ

- Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company

