Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát huy năng lực và các nguồn lực Bảo Sơn Travel để phát triển thành công chuỗi sản phẩm đặc trưng, củng cố chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân lực, các nền tảng kinh doanh trực tuyến và hệ thống agency- đối tác và hệ thống khách hàng lớn, khách hàng thường xuyên của Bảo Sơn Travel để khẳng định thương hiệu Bảo Sơn Travel về uy tín, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm đặc trưng đáp ứng tốt nhất cho khách hàng.

Đóng góp vào Bảo Sơn Travel với toàn bộ năng lực Quản lý điều hành chung, năng lực quản trị kinh doanh và nền tảng khách hàng, đối tác

Cam kết điều hành Bảo Sơn Travel đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo các kế hoạch hoạt động chi tiết được Chủ đầu tư phê duyệt

Cam kết phối hợp và tuân thủ theo hệ thống quản trị được Chủ đầu tư phê duyệt

Chủ động khai thác để công ty ký các hợp đồng phục vụ hoạt động kinh doanh theo hoạt động chi tiết hàng năm.

Chủ động xây dựng trình kế hoạch về chi phí hoạt động đúng theo các phụ lục kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm.

Được quyền đề xuất và các quyết định về nhân sự hợp lý cho các vị trí công việc.

Phối hợp tuyển chọn, tổ chức - quản lý nhân sự chi lương, thưởng đúng theo các phụ lục kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm.

Được cùng theo dõi hoạt động về tài chính với Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực quản trị vận hành mảng du lịch lữ hành chuyên nghiệp và hiệu quả

Có khả năng sales và tổ chức đội sales du lịch hiệu quả

Am hiểu sâu về phát triển sản phẩm lữ hành Inbound/Outbound/ Nội địa

Am hiểu sâu kinh doanh online

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Tự đề xuất mức lương thỏa đáng trên cơ sở việc điều hành theo các kế hoạch hoạt động hàng tháng được thông qua.

Được hưởng một phần lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của Công ty.

Phụ cấp ăn ca, BHXH

Cam kết “KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG”

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO SƠN

