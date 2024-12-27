Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toàn thời gian. Linh hoạt xử lý công việc nếu có yêu cầu đột xuất, Huyện Hoài Đức

Tham mưu cho BLĐ về định hướng, chiến lược kinh doanh, định vị thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Quản lý và vận hành công ty:

Chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý các hoạt động bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop, Lazada,...) và livestream trên Fanpage.

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa doanh số trên các kênh online.

Giám sát hiệu quả làm việc của các bộ phận (marketing, sales, kho vận) và đảm bảo tất cả các phòng ban hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Xây dựng đội nhóm: Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội nhóm bán hàng chuyên nghiệp, tận dụng tối đa tiềm năng của từng cá nhân.

Tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo.

Xây dựng chiến lược phát triển bán hàng thương mại điện tử: Phân tích thị trường và xu hướng mua sắm online để điều chỉnh sản phẩm và chiến lược bán hàng phù hợp. Tối ưu hóa vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, đảm bảo quản lý tốt tồn kho, giá cả, và chính sách ưu đãi. Kết hợp sử dụng công cụ quảng cáo (TikTok Ads, Shopee Ads) để tăng độ phủ và doanh số.

4. Báo cáo và cải tiến: Định kỳ báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ số quan trọng (KPIs) cho Chủ tịch công ty. Đưa ra đề xuất cải tiến và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

5. Thực hiện các công việc khác được giao.

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Độ tuổi từ 30 - 40 tuổi.

Có từ 5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trực tuyến hoặc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các vị trí quản lý tại Shopee, Lazada, TikTok Shop hoặc các công ty bán lẻ online lớn

Kỹ năng chuyên môn:

Am hiểu sâu về cách vận hành các nền tảng TMĐT và các chiến lược tối ưu hóa bán hàng online.

Có kinh nghiệm triển khai chiến dịch quảng cáo trên TikTok, Shopee Ads,...

Thành thạo công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Data Studio) để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

6. Kỹ năng quản lý:

Khả năng lãnh đạo đội nhóm, tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có thể truyền cảm hứng cho đội ngũ

7. Tố chất cá nhân:

Chủ động, nhạy bén với thị trường.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Định hướng gắn bó lâu dài, đồng hành cùng công ty phát triển.

8. Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Mla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

