Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Hồ Chí Minh: District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn
Lập hồ sơ dự án
- Lập kế hoạch nhân sự cho dự án
- Phân công công việc và thống nhất cách thức triển khai
- Kiểm tra giám sát hiệu quả và tiến độ của các thành viên trong nhóm
- Tham gia thực hiện triển khai dự án.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng:
- Trực tiếp lead dự án trong quá trình khảo sát và triển khai dự án.
- Rà soát công việc đã hoàn thành đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và nội bộ công ty.
- Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng và làm việc với các cơ quan chức năng.
- Trao đổi và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với Giám đốc khối và luật sư.
- Rà soát toàn bộ tài liệu, hồ sơ trước khi gửi cho luật sư và Giám đốc khối.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban, bộ phận hỗ trợ thuộc SSI, các đối tác có liên quan (như kiểm toán, ngân hàng..) đề đề xuất dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
- Theo dõi và quản lý tiến độ nghiệm thu/thanh lý/thanh toán phí hợp đồng dịch vụ.
Bán sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
