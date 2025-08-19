Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH INVESTMENT BUSINESS SOLUTION GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 275 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – NHÂN VIÊN KINH DOANH VISA LỮ HÀNH QUỐC TẾ

2. Nhiệm vụ chính

Tìm kiếm, mở rộng và chăm sóc khách hàng có nhu cầu làm visa quốc tế.

Giới thiệu, tư vấn dịch vụ visa du lịch, công tác, thăm thân, định cư…

Đàm phán, chốt hợp đồng, theo dõi tiến độ và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình làm hồ sơ.

Phối hợp với bộ phận hồ sơ để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Duy trì mối quan hệ với các đối tác, đại lý du lịch, công ty lữ hành.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (ưu tiên ngành Du lịch – Lữ hành, Kinh doanh, Marketing).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có kinh nghiệm bán hàng/dịch vụ là một lợi thế (ưu tiên ngành visa – du lịch).

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu áp lực doanh số.

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng và mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…).

Tại CÔNG TY TNHH INVESTMENT BUSINESS SOLUTION GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình 10 – 20 triệu/tháng, không giới hạn theo doanh số).

Được đào tạo kiến thức về visa và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/Quản lý kinh doanh.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định.

Du lịch, team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INVESTMENT BUSINESS SOLUTION GLOBAL

