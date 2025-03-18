Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30 toà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng của công ty.

Đề xuất định hướng thị trường và phát triển khách hàng tiêm năng.

Dẫn dắt và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh bao gồm các trưởng nhóm và nhân viên đạt được các KPI doanh thu.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên kinh doanh.

Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng và duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng chiến lược.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và hỗ trợ trong việc đạt được kế hoạch kinh doanh.

Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh cho COO và Ban Lãnh đạo.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm cải thiện kết quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên có ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh cao cấp.

Kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh lớn (>20 người).

Khả năng định hướng thị trường và phân tích kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, và điều phối công việc tốt.

Chịu được áp lực cao, tâm huyết với công việc.

Ưu tiên ứng viên có quan hệ rộng trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 70 triệu + hoa hồng + thưởng cuối năm (1-6 tháng lương).

Được tham gia các chương trình đào tạo lãnh đạo và phát triển kỹ năng quản lý.

Thưởng hàng tháng cho nhân viên đạt thành tích xuất sắc.

Teambuilding, du lịch nước ngoài, và các hoạt động văn hoá hữa nghị khác hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin