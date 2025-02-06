Tuyển Giám đốc kinh doanh Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Đồng Tháp, An Giang

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm mở rộng khách hàng, tăng tỷ lệ doanh thu/ khách hàng và đảm bảo độ bao phủ của sản phẩm trong khu vực
2/ Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh tại khu vực quản lý, đảm bảo đội ngũ sale đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã được giao
3/ Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng bền chặt, giải quyết hoặc đề xuất hỗ trợ giải quyết với Nhà phân phối những khó khăn về kinh doanh, nhân sự, hàng hóa, vv..
4/ Tổng hợp các báo cáo kết thúc chu kỳ, tháng, quý, năm
5/ Xác định thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường, cập nhật tình hình đối thủ và sản phẩm mới, đề xuất phương án hành động.
6/ Phối hợp thực hiện các chương trình marketing/ CSKH theo kế hoạch
7/ Đảm bảo đạt doanh số bán hàng tại khu vực được giao: Sell-In của Nhà Phân Phối, Sell-Out của đội ngũ Sale Rep, hoạt động trưng bày sản phẩm tại điểm bán.
8/ Truyền thông và giám sát hoàn thành triệt để các chương trình/ chính sách bán hàng cho đội ngũ Nhân viên kinh doanh và NPP/ Đại lý
9/ Kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị, POSM, TOT của KOVA tại NPP và cửa hàng trong vùng, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. Đề xuất cấp mới, sửa chữa hoặc hỗ trợ NPP theo chính sách của Công ty tới quản lý
10/ Giải quyết nhanh chóng tất cả các khiếu nại (khách hàng, nhân viên,…), Giải quyết các phát sinh, các nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín và thương hiệu Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Floor 12, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

