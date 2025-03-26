Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển tổ chức:

Tham mưu, hỗ trợ xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban/dự án tại Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty đảm bảo phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.

Xây dựng các quy định, quy trình nhân sự của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

Xây dựng, quản lý và giám sát các hoạt động chuyên môn của nhân sự.

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện toàn bộ hoạt động của nhân sự bao gồm nhưng không hạn chế ở các hoạt động tuyển dụng, lựa chọn nhân sự; cơ cấu đãi ngộ; đánh giá hiệu quả công việc; đào tạo và phát triển nhân sự; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc; quản lý nhân tài, lộ trình công danh; xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận.

Dự báo nguồn lực tương lai và xây dựng các kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cao cấp của Công ty và các đơn vị trực thuộc công ty.

Xây dựng và triển khai hệ thống thang, bảng lương, đánh giá công việc, chĩnh sách đãi ngộ nhằm thu hút, giữ nhân tài và phù hợp với nguyên tắc đãi ngộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc giúp tăng hiệu quả làm việc, phối hợp giữa các phòng ban chức năng.

Quản lý quan hệ lao động bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, phát triển.

Quản lý hệ thống thông tin nhân sự, đảm bảo thông tin nhân sự luôn chính xác và cập nhật mới nhất.

Tham mưu, tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động, khiếu nại nhân sự.

Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng về lao động, bảo hiểm, thuế...

Quản lý con người

Quản lý và điều phối các hoạt động của bộ phận nhân sự bao gồm tuyển dụng, phân công, trao quyền, đào tạo, đánh giá nhân sự, quan hệ lao động...

Đào tạo, hướng dẫn, giám sát nhân viên trong bộ phận

Động viên, khích lệ nhân viên

Xây dựng kế hoạch ngân sách và quản lý ngân sách bộ phận

Xây dựng định biên nhân sự, ngân sách nhân sự, đào tạo hằng năm nhằm đáp ứng mực tiêu kinh doanh và phát triển của Công ty và hỗ trợ các dự án mới phát triển.

Xây dựng và quản lý ngân sách bộ phận NHân sự hiệu quả và phù hợp vói kế hoạch phát triển.

Công việc khác

Xây dựng và giám sát thực hiện các biểu mẫu báo cáo nhân sự

Giám sát thực hiện các quy định, quy trình nhân sự của Công ty Ban hành và Công ty thành viên ban hành

Báo cáo công việc định lỳ và đột xuất

Chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Phòng Nhân sự

Thực hiện các công việc khác yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH hoặc trên đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực và các chuyên ngành có liên quan.

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Nhân sự tại các Công ty hoặc Tập đoàn có quy mô tương đương trên 300 người.

Nắm vững một số hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật lao động, Luật Kinh tế,...

Đã từng làm việc tại các đơn vị trong ngành hoạt động kinh doanh có liên quan.

Kỹ năng:

Am hiểu kiến thức về Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật pháp có liên quan..

Có khả năng tư vấn luật, soạn thảo, rà soát Hợp đồng lao động..

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan về quản trị nhân sự

Tuổi từ 35 trở lên.

Khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả, khả năng lãnh đạo, xây dựng uy tín và ảnh hưởng với các nhân sự các cấp trong Công ty.

Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Tinh thần trách hiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy.

Thành thạo tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

