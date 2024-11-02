Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kinh Môn

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Làm đầu mối tiếp nhận các yêu cầu sản xuất, các dự báo đơn hàng từ Phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc. Lập kế hoạch sản xuất, giám sát quá trình sản xuất, thực hiện các cải tiến trong công việc. Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất theo thực tế và đơn hàng đang sản xuất. Lập Kế hoạch sản xuất quý, tháng, tuần triển khai cho các xưởng sản xuất. Quản lý và sắp xếp công việc cho công nhân trong nhóm làm việc, đảm bảo an toàn lao động, sản xuất. Giữ gìn và bảo quản tài sản công ty, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Kiểm soát nguồn lực con người, Nguyên vật liệu, tỉ lệ thu hồi, lãng phí, năng suất sản xuất. Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu theo dự báo kinh doanh, đề xuất mua sắm để duy trì tồn kho đảm bảo sản xuất liên tục. Giám sát tiến độ hoàn thành kế hoạch sản xuất từng line, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc nhà máy khi phát sinh vấn đề làm ảnh hưởng tiến độ giao hàng. Giám sát tiến độ mua hàng, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, kịp thời báo cáo Ban Giám Đốc nhà máy nếu phát sinh vấn đề làm ảnh hưởng kế hoạch sản xuất. Làm việc theo sự phân công sắp sếp của quản lý, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 24 – 40 Giới tính: Nam/Nữ Trình độ: Đại học, cao đẳng các ngành Quản lý công nghiệp hoặc các ngành kỹ thuật khác có liên quan đến nhà máy sản xuất. Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến một trong các công tác như: lập kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất, thư ký sản xuất, trợ lý sản xuất... Có kinh nghiệm làm trong ngành sản xuất vật liệu, tái chế là một lợi thế. Linh hoạt trong công việc, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao, có thể làm việc theo ca kíp. Địa điểm làm việc: Kinh Môn, Hải Dương

Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành. Phụ cấp tăng ca. Thưởng các ngày lễ trong năm, quà các dịp đặc biệt (tết trung thu, sinh nhật,...). Được cung cấp máy tính và các trang thiết bị làm việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Đào tạo định kỳ hàng năm. Hỗ trợ nhà ở, phụ cấp sinh hoạt cho nhân viên ở lại nhà máy trong trường hợp nhân viên ở xa. Hỗ trợ ăn uống trưa và tối, tại Công ty, phụ cấp ăn sáng, bồi dưỡng tăng ca, trợ cấp độc hại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Aitec Metals

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.