Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Thuận Thành III, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kinh nghiệm quản lý sản xuất: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất hoặc quản lý nhà máy liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực gia công kim loại. Có kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam là một lợi thế.
- Khả năng ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung (tiếng phổ thông) và tiếng Việt để giao tiếp hiệu quả với trụ sở chính tại Trung Quốc và nhân viên; khả năng tiếng Anh tùy thuộc vào nhu cầu công việc.
- Năng lực lãnh đạo và quản lý nhóm: Có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, có thể thúc đẩy và quản lý đội ngũ tại Việt Nam, tăng cường sự hợp tác và hiệu quả cv của nhóm.
- Ý thức kiểm soát chất lượng: Hiểu rõ và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo mỗi lô sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
- Kiểm soát tài chính và chi phí: Hiểu biết về các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động của nhà máy, có ý thức về chi phí, có thể kiểm soát và tối ưu hóa chi phí sản xuất, tăng cường khả năng sinh lợi của nhà máy.
- Kế hoạch và điều độ sản xuất: Có khả năng lập và quản lý kế hoạch sản xuất, linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu thị trường, đảm bảo giao hàng đúng hạn.
- Quản lý chuỗi cung ứng và nguyên vật liệu: Có kinh nghiệm quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp, có thể tối ưu hóa việc mua sắm và lưu trữ nguyên vật liệu, giảm chi phí tồn kho.
- An toàn và tuân thủ: Hiểu biết về các quy định lao động địa phương và tiêu chuẩn an toàn sản xuất, đảm bảo hoạt động của nhà máy tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường tại địa phương.
- Khả năng giải quyết vấn đề: Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống bất ngờ.
-Ý thức cải tiến và đổi mới: Có khả năng đề xuất và thực hiện các cải tiến về công nghệ hoặc quy trình, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm của nhà máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Anh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Hiểu và có khả năng quản lý nhà máy, quản lý con người.

Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 30.000.000VND
Được tham gia BHXH theo luật định
Thưởng tháng lương thứ 13
Tăng lương hằng năm theo tình hình SXKD của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Thuận Thành III - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

