Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH KIM LOẠI NGŨ KIM TIN PING VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Thuận Thành III, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

- Kinh nghiệm quản lý sản xuất: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất hoặc quản lý nhà máy liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực gia công kim loại. Có kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam là một lợi thế.

- Khả năng ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung (tiếng phổ thông) và tiếng Việt để giao tiếp hiệu quả với trụ sở chính tại Trung Quốc và nhân viên; khả năng tiếng Anh tùy thuộc vào nhu cầu công việc.

- Năng lực lãnh đạo và quản lý nhóm: Có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, có thể thúc đẩy và quản lý đội ngũ tại Việt Nam, tăng cường sự hợp tác và hiệu quả cv của nhóm.

- Ý thức kiểm soát chất lượng: Hiểu rõ và thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo mỗi lô sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

- Kiểm soát tài chính và chi phí: Hiểu biết về các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động của nhà máy, có ý thức về chi phí, có thể kiểm soát và tối ưu hóa chi phí sản xuất, tăng cường khả năng sinh lợi của nhà máy.

- Kế hoạch và điều độ sản xuất: Có khả năng lập và quản lý kế hoạch sản xuất, linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu thị trường, đảm bảo giao hàng đúng hạn.

- Quản lý chuỗi cung ứng và nguyên vật liệu: Có kinh nghiệm quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp, có thể tối ưu hóa việc mua sắm và lưu trữ nguyên vật liệu, giảm chi phí tồn kho.

- An toàn và tuân thủ: Hiểu biết về các quy định lao động địa phương và tiêu chuẩn an toàn sản xuất, đảm bảo hoạt động của nhà máy tuân thủ luật pháp và quy định về môi trường tại địa phương.

- Khả năng giải quyết vấn đề: Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống bất ngờ.

-Ý thức cải tiến và đổi mới: Có khả năng đề xuất và thực hiện các cải tiến về công nghệ hoặc quy trình, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm của nhà máy.

Tiếng Trung 4 kỹ năng tốt, ưu tiên biết thêm tiếng Anh

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Hiểu và có khả năng quản lý nhà máy, quản lý con người.

Lương up to 30.000.000VND

Được tham gia BHXH theo luật định

Thưởng tháng lương thứ 13

Tăng lương hằng năm theo tình hình SXKD của công ty

