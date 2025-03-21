Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty CP Gia Vị Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam
- Bình Dương: 116A, Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Có kỹ năng hoạch định chiến lược bộ máy sản xuất.
- Có kỹ năng hoạch định công việc sản xuất.
- Nắm rõ quy trình quy định và các quy chuẩn hoạt động của nhà máy.
- Xây dựng các mục tiêu hoạt động cho toàn nhà máy.
- Có kiến thức chuyên môn về việc xác lập quy trình hoạt động từ máy móc, con người & quy trình sản xuất
- Hiểu biết và hoạch định công việc theo hướng phát triển các hệ thống quản lý chất lượng ISO, RA
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI