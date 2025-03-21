Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty CP Gia Vị Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Có kỹ năng hoạch định chiến lược bộ máy sản xuất.

- Có kỹ năng hoạch định công việc sản xuất.

- Nắm rõ quy trình quy định và các quy chuẩn hoạt động của nhà máy.

- Xây dựng các mục tiêu hoạt động cho toàn nhà máy.

- Có kiến thức chuyên môn về việc xác lập quy trình hoạt động từ máy móc, con người & quy trình sản xuất

- Hiểu biết và hoạch định công việc theo hướng phát triển các hệ thống quản lý chất lượng ISO, RA