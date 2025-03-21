Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty CP Gia Vị Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Gia Vị Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 116A, Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Có kỹ năng hoạch định chiến lược bộ máy sản xuất.
- Có kỹ năng hoạch định công việc sản xuất.
- Nắm rõ quy trình quy định và các quy chuẩn hoạt động của nhà máy.
- Xây dựng các mục tiêu hoạt động cho toàn nhà máy.
- Có kiến thức chuyên môn về việc xác lập quy trình hoạt động từ máy móc, con người & quy trình sản xuất
- Hiểu biết và hoạch định công việc theo hướng phát triển các hệ thống quản lý chất lượng ISO, RA

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gia Vị Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Phố 5, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương (Đối diện Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bến Cát)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

