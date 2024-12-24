Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần DeVyt
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty Cổ phần DeVyt

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty Cổ phần DeVyt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô C5, 2, KCN Tràng Duệ, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý sản xuất hàng ngày:
Quản lý sản xuất hàng ngày
- Đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra đúng kế hoạch
- Điều phối và giám sát các bộ phận sản xuất, hạn chế sự cố phát sinh.
- Xây dựng các quy trình, quy định liên quan tới việc vận hành trang thiết bị
· Quản lý kế hoạch sản xuất:
Quản lý kế hoạch sản xuất
- Phối hợp với các phòng ban khác (Kinh doanh, Kế hoạch sản xuất, R&D, Vật tư, Kế toán,...) để lập kế hoạch sản xuất phù hợp với tiến độ các đơn hàng và nguồn lực hiện có.
- Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực và chi phí.
· Kiểm soát chất lượng:
Kiểm soát chất lượng
- Đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của công ty và yêu cầu của khách hàng.
· Quản lý nhân sự:
Quản lý nhân sự
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên sản xuất.
- Đánh giá hiệu suất làm việc và đề xuất chính sách khen thưởng/phạt.
· Tối ưu hóa quy trình sản xuất:
Tối ưu hóa quy trình sản xuất
- Áp dụng các phương pháp và công nghệ sản xuất tiên tiến để tăng hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và thời gian sản xuất.
· Quản lý tài chính:
Quản lý tài chính
- Quản lý và kiểm soát ngân sách sản xuất.
- Đảm bảo việc sử dụng nguồn lực sản xuất hiệu quả, giảm thiểu lãng phí.
· Đảm bảo tuân thủ quy định:
Đảm bảo tuân thủ quy định
- Đảm bảo các quy trình sản xuất tuân thủ các quy định về an toàn lao động, môi trường và pháp lý liên quan.
- Theo dõi và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất được duy trì.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành ngành liên quan đến quản lý sản xuất, kỹ thuật, công nghiệp hoặc quản trị kinh doanh
· Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên tại vị trí tương đương, đặc biệt ưu tiên ứng viên đã làm việc và có hiểu biết về các sản phẩm ngành bao bì.
· Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn khách hàng
· Có tinh thần cầu tiến, luôn chủ động và nhạy bén trong công việc
· Có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, có khả năng cách sắp xếp công việc.
· Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao trong công việc
· Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.
· Khả năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và làm việc dưới áp lực.
· Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
· Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 7.
Cơ hội huấn luyện: Công ty tạo điều kiện để CBNV tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
Đồng nghiệp: Hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ trong quá trình làm việc
Ngày nghỉ:
Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DeVyt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần DeVyt

Công ty Cổ phần DeVyt

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 - Trương Công Giai - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

