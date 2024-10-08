Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI
- Bình Định: Nhà máy tại Thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, Vân Canh
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất viên nén gỗ
Xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo đáp ứng mục tiêu sản lượng và chất lượng
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải tiến liên tục để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí
Quản lý nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong nhà máy
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, bảo trì, chất lượng, cung ứng vật tư/nguyên liệu, xuất hàng,... để đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả
Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, các chỉ số KPIs cho ban lãnh đạo công ty
Nghiên cứu và đề xuất áp dụng công nghệ mới trong sản xuất viên nén gỗ.
Ưu tiên ứng viên ở lại nhà nghỉ nhân viên khu vực công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan
Trên 5 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là ngành chế biến gỗ
Có kiến thức chuyên sâu về cơ khí chính xác, tự động hóa, cơ khí chế tạo và cơ điện tử, nguyên liệu gỗ
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý. đào tạo nhân viên
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh
Có tư duy đổi mới, sáng tạo trong quản lý và cải tiến quy trình sản xuất
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân
Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
