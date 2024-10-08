Tuyển Giám Đốc Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Art Beauty
- Đà Nẵng: 17A Đồng Khởi, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược vận hành tổng thể cho chuỗi spa, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ
Quản lý và điều phối hoạt động hàng ngày của các chi nhánh spa, bao gồm quản lý nhân sự, tài chính, và cơ sở vật chất
Phát triển và thực hiện các quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho toàn bộ hệ thống spa
Phân tích dữ liệu kinh doanh, đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện hiệu suất
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong ngành spa
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng chiến lược
Quản lý ngân sách vận hành, tối ưu hóa chi phí và tăng doanh thu
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực
Giám sát chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đề xuất cải tiến liên tục
Báo cáo định kỳ về hiệu suất vận hành cho ban lãnh đạo cấp cao
Xây dựng và triển khai chiến lược vận hành tổng thể cho chuỗi spa, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ
Quản lý và điều phối hoạt động hàng ngày của các chi nhánh spa, bao gồm quản lý nhân sự, tài chính, và cơ sở vật chất
Phát triển và thực hiện các quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho toàn bộ hệ thống spa
Phân tích dữ liệu kinh doanh, đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện hiệu suất
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong ngành spa
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng chiến lược
Quản lý ngân sách vận hành, tối ưu hóa chi phí và tăng doanh thu
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực
Giám sát chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đề xuất cải tiến liên tục
Báo cáo định kỳ về hiệu suất vận hành cho ban lãnh đạo cấp cao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm Giám đốc vận hành trên 5 năm trong lĩnh vực spa hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng hoạch định chiến lược và tư duy phân tích xuất sắc
Kiến thức sâu rộng về quản lý điều hành và am hiểu về kinh doanh bán lẻ dịch vụ
Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo các công cụ quản lý dự án và phân tích dữ liệu
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với thay đổi
Tinh thần học hỏi, sáng tạo và đổi mới liên tục
Tại Công ty Cổ phần Art Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm
Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả kinh doanh của chuỗi spa
Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho bản thân và gia đình
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp
Chế độ đãi ngộ ESOP
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Tham gia các khóa học nâng cao kiến thức về ngành spa và làm đẹp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Art Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI