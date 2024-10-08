Tuyển Giám Đốc Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 17A Đồng Khởi, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược vận hành tổng thể cho chuỗi spa, đảm bảo hiệu quả và chất lượng dịch vụ Quản lý và điều phối hoạt động hàng ngày của các chi nhánh spa, bao gồm quản lý nhân sự, tài chính, và cơ sở vật chất Phát triển và thực hiện các quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho toàn bộ hệ thống spa Phân tích dữ liệu kinh doanh, đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện hiệu suất Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong ngành spa Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng chiến lược Quản lý ngân sách vận hành, tối ưu hóa chi phí và tăng doanh thu Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực Giám sát chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đề xuất cải tiến liên tục Báo cáo định kỳ về hiệu suất vận hành cho ban lãnh đạo cấp cao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm Giám đốc vận hành trên 5 năm trong lĩnh vực spa hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ hoặc các ngành liên quan Kỹ năng hoạch định chiến lược và tư duy phân tích xuất sắc Kiến thức sâu rộng về quản lý điều hành và am hiểu về kinh doanh bán lẻ dịch vụ Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Thành thạo các công cụ quản lý dự án và phân tích dữ liệu Khả năng làm việc dưới áp lực cao và thích ứng nhanh với thay đổi Tinh thần học hỏi, sáng tạo và đổi mới liên tục

Tại Công ty Cổ phần Art Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm Thưởng hiệu suất dựa trên kết quả kinh doanh của chuỗi spa Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho bản thân và gia đình Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động và chuyên nghiệp Chế độ đãi ngộ ESOP Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Tham gia các khóa học nâng cao kiến thức về ngành spa và làm đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Art Beauty

