Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Fruits T&T Chung cư Hà Đô Centrosa , 200 đường 3/2 phường 12, Quận 10

Giám sát, quản lý, hỗ trợ đội ngũ nhân viên bán hàng trong việc tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm F&B, dịch vụ của công ty.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng, đưa ra các giải pháp, phương án nâng cao hiệu quả bán hàng.

Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các chiến lược, kế hoạch bán hàng phù hợp.

Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên.

Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng cho cấp trên theo định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

kinh nghiệm 1 năm trong nhành F&B.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

Nắm vững kỹ năng bán hàng, quản lý bán hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng chịu áp lực tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG, du lịch.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.