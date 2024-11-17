Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Fruits T&T Chung cư Hà Đô Centrosa , 200 đường 3/2 phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, quản lý, hỗ trợ đội ngũ nhân viên bán hàng trong việc tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm F&B, dịch vụ của công ty.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng, đưa ra các giải pháp, phương án nâng cao hiệu quả bán hàng.
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các chiến lược, kế hoạch bán hàng phù hợp.
Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên.
Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng cho cấp trên theo định kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

kinh nghiệm 1 năm trong nhành F&B.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
Nắm vững kỹ năng bán hàng, quản lý bán hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng chịu áp lực tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG, du lịch.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 79 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

