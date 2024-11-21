Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Xây Dựng và Bất Động Sản Tài Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 49, Ngõ 1 Lê Văn thiêm, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác Giám sát thi công tại công trường theo quy trình, quy định, theo tiến độ và chất lượng công trình;

- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường;

- Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án;

- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường;

- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần;

- Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công;

- Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và Chủ đầu tư;

- Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của Công ty;

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội;

- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có độ tuổi từ 30 trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các trường chuyên ngành xây dựng (ĐH xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Bách khoa, ĐH giao thông, ĐH Thủy lợi ...),

- Nắm rõ các văn bản quy định pháp luật về Quản lý dự án, đầu tư xây dựng. Nắm vững quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng.

- Có kỹ năng giao tiếp, điều hành công việc của các nhà thầu. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng

- Có tinh thần làm việc nhóm cao, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ cho công việc: Autocad 2D/3D

- Có kinh nghiệm với kết cấu thép là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Bất Động Sản Tài Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

4.1/ Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập trung bình từ: 8.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (Thỏa thuận trong buổi PV)

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân

- Thưởng thêm khi đạt và vượt mục tiêu đề ra

- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại

4.2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Bất Động Sản Tài Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin