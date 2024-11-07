Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 50, đường số 4, khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên biện pháp thi công, tiến độ thực hiện.

- Chỉ đạo, giám sát và trực tiếp thi công tại công trình.

- Tập kết vật tư, nghiệm thu đầu vào

- Nghiệm thu khối lượng công việc với TVGS, CĐT.

- Làm hồ sơ nghiệm thu công trình.

Yêu Cầu Công Việc

· Chuyên môn: Xây dựng / Môi trường

· Kỹ năng quản lý.

· Kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.

· Trung thực, nhiệt tình công tác.

· Năng động và quyết đoán.

· Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì

· Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật

· Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;

· 12 ngày phép năm.

· Công ty hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD

