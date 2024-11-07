Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 50, đường số 4, khu đô thị Vạn Phúc, quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lên biện pháp thi công, tiến độ thực hiện.
- Chỉ đạo, giám sát và trực tiếp thi công tại công trình.
- Tập kết vật tư, nghiệm thu đầu vào
- Nghiệm thu khối lượng công việc với TVGS, CĐT.
- Làm hồ sơ nghiệm thu công trình.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Chuyên môn: Xây dựng / Môi trường
· Kỹ năng quản lý.
· Kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.
· Trung thực, nhiệt tình công tác.
· Năng động và quyết đoán.
· Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.
· Kỹ năng quản lý.
· Kỹ năng hoạch định, tổ chức, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch.
· Trung thực, nhiệt tình công tác.
· Năng động và quyết đoán.
· Làm việc tận tâm và chấp nhận thử thách.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD Thì Được Hưởng Những Gì
· Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật
· Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;
· 12 ngày phép năm.
· Công ty hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác
· Thưởng theo doanh, lương và phụ cấp sẽ tăng dần theo thời gian làm việc;
· 12 ngày phép năm.
· Công ty hỗ trợ tiền nhà nghỉ, chi phi đi lại khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI