Tuyển Giám sát sản xuất De Heus LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

• Sắp xếp phân công, quản lý, giám sát nhân viên dưới quyền thực hiện hoàn thành công việc được giao

• Sắp xếp quản lý danh sách các đơn hàng nhập và xuất hàng và xem xét thời gian biểu giao hàng hằng ngày;

• Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa phục vụ sản xuất và theo đơn đặt hàng;

• Tiếp nhận, quản lý sô liệu nguyên liệu, hàng hóa trên hệ thống;

• Kiểm tra số lượng và chất lượng, phân loại hàng hóa thành phẩm trên cơ sơ đối chiếu, kiểm tra đơn hàng với bộ phận thu mua, sales, kế toán bán hàng, và giao nhận;

• Giám sát việc phân loại và lưu trữ từng loại thành phẩm, hàng hóa tuân thủ theo sơ đồ kho; và quy định của công ty;

• Giám sát an toàn vệ sinh khu vực lưu trữ hàng hóa luôn luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

• Sắp xếp hàng hóa an toàn, đảm bảo chất lượng để phục vụ hoạt động sản xuất hoặc xuất bán tại mọi thời điểm và cho việc đánh giá chất lượng, kiểm định hàng hóa.

• Theo dõi và giám sát báo cáo hàng ngày, hàng tháng gửi từ Thủ kho;

• Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng, giải trình các sai lệch số liệu và nhập dữ liệu tồn kho vào báo cáo cho quản lý trực tiếp và bộ phận liên quan;

• Theo dõi chặt chẽ số liệu tồn kho, báo cáo kịp thời cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan

• Đề xuất giải pháp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc;

• Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp