Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ Xanh Khánh Ân cần tuyển: 01 giám sát kỹ thuật

Nơi làm việc: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công việc cụ thể:

- Thực hiện theo dõi, làm hồ sơ thầu và nộp thầu

- Thực hiện các hồ sơ chuyên môn: dự toán, quyết toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm: trên 2 năm làm việc

- Hiểu về cây cối

- Muốn làm việc lâu dài

- Biết vẽ cad

Ưu tiên:

- Hiểu biết về cây trồng

- Có kinh nghiệm làm thầu

- Tốt nghiệp trường nông nghiệp/lâm nghiệp/kinh tế/xây dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

