Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ Xanh Khánh Ân cần tuyển: 01 giám sát kỹ thuật
Nơi làm việc: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Công việc cụ thể:
- Thực hiện theo dõi, làm hồ sơ thầu và nộp thầu
- Thực hiện các hồ sơ chuyên môn: dự toán, quyết toán
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm: trên 2 năm làm việc
- Hiểu về cây cối
- Muốn làm việc lâu dài
- Biết vẽ cad
Ưu tiên:
- Hiểu biết về cây trồng
- Có kinh nghiệm làm thầu
- Tốt nghiệp trường nông nghiệp/lâm nghiệp/kinh tế/xây dựng
