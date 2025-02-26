Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ Xanh Khánh Ân cần tuyển: 01 giám sát kỹ thuật
Nơi làm việc: Phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Công việc cụ thể:
- Thực hiện theo dõi, làm hồ sơ thầu và nộp thầu
- Thực hiện các hồ sơ chuyên môn: dự toán, quyết toán

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm: trên 2 năm làm việc
- Hiểu về cây cối
- Muốn làm việc lâu dài
- Biết vẽ cad
Ưu tiên:
- Hiểu biết về cây trồng
- Có kinh nghiệm làm thầu
- Tốt nghiệp trường nông nghiệp/lâm nghiệp/kinh tế/xây dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Khánh Ân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 559 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

