Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý các dự án cải tiến và nhân viên bộ phận

• Cải tiến dây chuyền sản xuất ( năng suất và chất lượng )

• Cải tiến QTCN / phương pháp làm việc:

• Kết hợp với phòng KTSX và CĐ cải tiến và áp dụng QTCN / phương pháp làm việc/ máy móc thiết bị hiệu quả hơn thực tại.

• Tổng hợp số liệu / phân tích và tìm ra vùng cần cải tiến.

• Xây dựng văn hóa cải tiến liên tục toàn nhà máy/ trên các cấp = Chương trình Kaizen hàng tuần/ hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã được đào tạo và làm về LEAN ít nhất 2 năm.

• Có kinh nghiệm quản lý BAN CẢI TIẾN / HOẶC BỘ PHẬN CẢI TIẾN/ KAIZEN / hoặc TỰ ĐỘNG HÓA ( ít nhất 2 năm).

• Sáng tạo/ làm việc độc lập / làm việc nhóm hiệu quả/ tốc độ và tỉ mẩn.

• Có khả năng chịu áp lực.

• Tiếng Anh ( là 1 lợi thế).

• Kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

