Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý các dự án cải tiến và nhân viên bộ phận
• Cải tiến dây chuyền sản xuất ( năng suất và chất lượng )
• Cải tiến QTCN / phương pháp làm việc:
• Kết hợp với phòng KTSX và CĐ cải tiến và áp dụng QTCN / phương pháp làm việc/ máy móc thiết bị hiệu quả hơn thực tại.
• Tổng hợp số liệu / phân tích và tìm ra vùng cần cải tiến.
• Xây dựng văn hóa cải tiến liên tục toàn nhà máy/ trên các cấp = Chương trình Kaizen hàng tuần/ hàng tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã được đào tạo và làm về LEAN ít nhất 2 năm.
• Có kinh nghiệm quản lý BAN CẢI TIẾN / HOẶC BỘ PHẬN CẢI TIẾN/ KAIZEN / hoặc TỰ ĐỘNG HÓA ( ít nhất 2 năm).
• Sáng tạo/ làm việc độc lập / làm việc nhóm hiệu quả/ tốc độ và tỉ mẩn.
• Có khả năng chịu áp lực.
• Tiếng Anh ( là 1 lợi thế).
• Kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng ra quyết định; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chuc Son Town, Chuong My District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

