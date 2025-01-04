Tuyển Giám sát sản xuất Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Hanesbrands Inc. ( Hys)
- Hưng Yên: Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Các trách nhiệm chính /List Primary Responsibilities/Accountabilities:
- Giám sát việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, trang thiết bị... của nhà máy
Supervise workshop building, machine, equipment set up
- Lập kế hoạch và quản lý triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị trong nhà máy.
Make plan for maintenance equipment and launch it
- Hướng dẫn nhân viên Bảo dưỡng sử dụng thiết đạt nhằm hiệu suất cao nhất.
Train utility maintenance in using equipment
- Lập kế hoạch và theo dõi việc đặt hàng phụ tùng cần cho sửa chữa thay thế.
Make plan for purchasing items for reparation
- Giám sát việc vận hành thiết bị, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và đạt hiệu suất cao.
Control equipment to ensure stable and high effect system
- Triển khai thực hiện chương trình bảo dưỡng phòng ngừa tổng thể, chương trình bảo vệ an toàn khi sửa chữa.
Launching maintenance program and safety in reparation
- Triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng của Nhà máy.
Launching energy saving
- Quản lý hệ thống xử lý nước thải.
Control waste water system
