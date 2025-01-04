Tuyển Giám sát sản xuất Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Các trách nhiệm chính /List Primary Responsibilities/Accountabilities:

- Giám sát việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, trang thiết bị... của nhà máy

Supervise workshop building, machine, equipment set up

- Lập kế hoạch và quản lý triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị trong nhà máy.

Make plan for maintenance equipment and launch it

- Hướng dẫn nhân viên Bảo dưỡng sử dụng thiết đạt nhằm hiệu suất cao nhất.

Train utility maintenance in using equipment

- Lập kế hoạch và theo dõi việc đặt hàng phụ tùng cần cho sửa chữa thay thế.

Make plan for purchasing items for reparation

- Giám sát việc vận hành thiết bị, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và đạt hiệu suất cao.

Control equipment to ensure stable and high effect system

- Triển khai thực hiện chương trình bảo dưỡng phòng ngừa tổng thể, chương trình bảo vệ an toàn khi sửa chữa.

Launching maintenance program and safety in reparation

- Triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng của Nhà máy.

Launching energy saving

- Quản lý hệ thống xử lý nước thải.

Control waste water system