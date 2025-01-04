Tuyển Giám sát sản xuất Hanesbrands Inc. ( Hys) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Hanesbrands Inc. ( Hys)
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Hanesbrands Inc. ( Hys)

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Hanesbrands Inc. ( Hys)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Các trách nhiệm chính /List Primary Responsibilities/Accountabilities:
- Giám sát việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, trang thiết bị... của nhà máy
Supervise workshop building, machine, equipment set up
- Lập kế hoạch và quản lý triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị trong nhà máy.
Make plan for maintenance equipment and launch it
- Hướng dẫn nhân viên Bảo dưỡng sử dụng thiết đạt nhằm hiệu suất cao nhất.
Train utility maintenance in using equipment
- Lập kế hoạch và theo dõi việc đặt hàng phụ tùng cần cho sửa chữa thay thế.
Make plan for purchasing items for reparation
- Giám sát việc vận hành thiết bị, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và đạt hiệu suất cao.
Control equipment to ensure stable and high effect system
- Triển khai thực hiện chương trình bảo dưỡng phòng ngừa tổng thể, chương trình bảo vệ an toàn khi sửa chữa.
Launching maintenance program and safety in reparation
- Triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng của Nhà máy.
Launching energy saving
- Quản lý hệ thống xử lý nước thải.
Control waste water system

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Hanesbrands Inc. ( Hys) Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Hanesbrands Inc. ( Hys)

Hanesbrands Inc. ( Hys)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chinh Nghia Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

