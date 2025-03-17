Tuyển Giám sát sản xuất Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 550 - 650 USD

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Mức lương
550 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Toà nhà SHB Đà Nẵng, 06 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 550 - 650 USD

- Quản lý nhân sự: Đào tạo cho nhân viên Phòng SC.
- Kiểm soát quá trình mua nguyên liệu, đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp.
- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho Phòng SC. Giám sát chặt chẽ quá trình mua sắm và chi phí
- Đánh giá các chính sách mua hàng hiện có, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế.
- Tìm kiếm và phát triển thêm các nguồn khác cho công ty
- Lập các báo cáo theo yêu cầu
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình mua hàng
- Đề xuất giải pháp quản lý chi phí thực phẩm tốt hơn.
- Các nhiệm vụ khác do Chi nhánh quản lý giao

Với Mức Lương 550 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế,…
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
- Giao tiếp bằng tiếng Anh (Tốt)
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Giám sát, Ứng viên Quản lý đã từng làm việc tại các công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc các công ty FMCG, chuỗi siêu thị (Go, Metro, Co. Op,...), chuỗi cửa hàng tiện lợi (Family mart, Vinmart, CircleK, GS25,...)

Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Vietinbank, Số 36 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Giám sát sản xuất Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 550 - 650 USD Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
550 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm