Tuyển Giám sát sản xuất Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 550 - 650 USD

Mức lương 550 - 650 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Toà nhà SHB Đà Nẵng, 06 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

- Quản lý nhân sự: Đào tạo cho nhân viên Phòng SC.

- Kiểm soát quá trình mua nguyên liệu, đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp.

- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho Phòng SC. Giám sát chặt chẽ quá trình mua sắm và chi phí

- Đánh giá các chính sách mua hàng hiện có, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế.

- Tìm kiếm và phát triển thêm các nguồn khác cho công ty

- Lập các báo cáo theo yêu cầu

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình mua hàng

- Đề xuất giải pháp quản lý chi phí thực phẩm tốt hơn.

- Các nhiệm vụ khác do Chi nhánh quản lý giao

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế,…

- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

- Giao tiếp bằng tiếng Anh (Tốt)

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Giám sát, Ứng viên Quản lý đã từng làm việc tại các công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc các công ty FMCG, chuỗi siêu thị (Go, Metro, Co. Op,...), chuỗi cửa hàng tiện lợi (Family mart, Vinmart, CircleK, GS25,...)

