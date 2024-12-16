Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thị xã An Nhơn – Mỏ đá An Phú Sơn, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng quy trình làm việc khoa học cho xưởng sản xuất.

- Lập quy trình, quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động

- Giám sát an toàn vệ sinh môi trường, PCCC.

- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Đảm bảo quy trình sản xuất đạt chuẩn chất lượng như doanh nghiệp đăng ký chuẩn 5S.

- Trực tiếp quản lý, giám sát, điều phối hoạt động sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hỗ trợ.

- Định kỳ đề xuất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ.

- Xây dựng các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ, tính hiệu lực, hiệu quả của chất lượng và an toàn, an ninh tại nhà máy.

- Lên kế hoạch và thực hiện huấn luyện, triển khai hướng dẫn các yêu cầu của hệ thống quản lý đến các trưởng ca, hỗ trợ, …

- Nhận kế hoạch sản xuất, làm việc với các trưởng ca, với admin tuyển dụng để sắp xếp, điều phối và làm việc với khách hàng nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm điều phối nhân sự giữa các khu vực sao cho đạt hiệu quả sử dụng nguồn lực tốt nhất.

- Báo cáo số lượng nhân viên hàng ngày, tình hình sản xuất, an toàn, an ninh, xảy ra trong quá trình vận hành và nhận triển khai công việc mới từ cấp trên.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (từ 7h00p đến 17h00p)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên

- Có kinh nghiệm trên 02 năm về mảng kho, vật tư

- Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực

- Ưu tiên ứng viên khu vực Thị xã An Nhơn

- Có thể tăng ca tuỳ theo từng yêu cầu giai đoạn sản xuất kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.

- Các phúc lợi khác của Công ty: thưởng Lễ, Tết; du lịch; chăm sóc sức khỏe.

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin