Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HACHI SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HACHI SOLAR
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HACHI SOLAR

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 478 đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phối hợp NVKD đo đạc và lấy số liệu công trình.
Lên dự toán chi phí cho từng công trình. Quản lý trực tiếp, gửi bản vẽ sản xuất cho nhà máy.
Giám sát và điều phối tiến độ thi công các dự án.
Theo dõi tiến độ thi công lắp đặt cho khách hàng. Phối hợp với bộ phận sản xuẩt và lắp đặt giải quyết các vấn đề phát sinh.
Giám sát kiểm tra nghiệm thu quá trình sản xuất và sản phẩm hoàn thiện trước khi xuất xưởng.
Có khả năng ứng biến nhanh với các tình huống trên công trình
Lưu ý: Các sản phẩm công ty kinh doanh : Tủ bếp, tủ quần áo, tủ lavabo,... chất liệu nhôm hợp kim, nhôm giả gỗ, cánh kính, nhôm sơn tĩnh điện.
Lưu ý:
chất liệu nhôm hợp kim, nhôm giả gỗ, cánh kính, nhôm sơn tĩnh điện.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Am hiểu về vật liệu Nội thất nhôm kính, có kinh nghiệm sản xuất là điểm cộng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, giám sát công trình.
Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác với các bộ phận khác.
Có thể đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HACHI SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ + Thưởng
Lương thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.
Khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, du lịch, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được hỗ trợ, giải đáp khó khăn từng dự án thực tế (Từ cấp trên và đồng nghiệp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HACHI SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 478 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

