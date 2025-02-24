Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Nội Thất NEM làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quốc tế: Vientiane, Lào

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai biện pháp thi công các công trình văn phòng, nhà hàng, khách sạn, resort, ....

- Giám sát thi công tại công trình

- Theo dõi tiến độ, chất lượng công trình

- Đôn đốc, phối hợp các đội nhóm thực hiện tại công trình.

- Báo cáo tình trạng thi công hàng ngày tại công trình cho Chỉ huy công trình/ Quản lý dự án/ Giám đốc dự án (tiến độ, chất lượng, khối lượng).

- Cảnh báo các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình.

- Địa điểm làm việc: Tp. HCM, Hà Nội, Phú Quốc, Lào, Vũng Tàu....

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nông lâm,...

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong giám sát thi công, ưu tiên đã làm giám sát nội thất

- Có khả năng đọc và triển khai kỹ thuật thi công trên bản vẽ và tại công trình cho các đội nhóm.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.

Ø Các phúc lợi chung:

