Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Giám sát dự án/công trình/thi công

- Làm việc theo công trình tại Hà Nội/ Hải Phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có kinh nghiệm 03 năm trong giám sát thi công các dự án dân dụng cao tầng, ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án dân dụng cao tầng hoặc các dự án công nghiệp nhẹ.

- Hiểu biết về tổ chức thi công.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

- Mức lương cạnh tranh + Lương tháng 13.

- Thưởng chất lượng công việc + thưởng thành tích vượt trội.

- Ăn trưa tại Công ty. Hỗ trợ nhà ở và ăn ca nếu làm tại dự án.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội đào tạo và phát triển lên CHT, phó CNDA.

- Chế độ xét điều chỉnh lương 02 lần/ năm.

- Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, nghỉ mát đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.