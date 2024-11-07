Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc theo công trình tại Hà Nội/ Hải Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Có kinh nghiệm 03 năm trong giám sát thi công các dự án dân dụng cao tầng, ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án dân dụng cao tầng hoặc các dự án công nghiệp nhẹ.
- Hiểu biết về tổ chức thi công.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh + Lương tháng 13.
- Thưởng chất lượng công việc + thưởng thành tích vượt trội.
- Ăn trưa tại Công ty. Hỗ trợ nhà ở và ăn ca nếu làm tại dự án.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội đào tạo và phát triển lên CHT, phó CNDA.
- Chế độ xét điều chỉnh lương 02 lần/ năm.
- Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, nghỉ mát đầy đủ.
- Môi trường làm việc năng động, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: `Tầng 5, sảnh C, tòa nhà UDIC COMPLEX, N04 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

