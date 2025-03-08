Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TP Phủ Lý, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính.
Liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản và tài chính của công ty.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thu thập thông tin.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Thực hiện các báo cáo, cập nhật thông tin về hoạt động kinh doanh và kết quả đạt được.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.
Làm việc nhóm hiệu quả cùng các bộ phận khác trong công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn, tùy thuộc vào năng lực và kết quả công việc.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

