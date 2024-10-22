Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Giao dịch viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Bình Lục

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank
- Thực hiện cung cấp dịch vụ tại sàn giao dịch
- Thực hiện bán chéo các sản phẩm
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về bán hàng/làm việc trong lĩnh vực tài chính
- Tin học: thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet.
- Ngoại ngữ: tối thiểu trình độ A Anh văn hoặc tương đương.
- Kỹ năng: kỹ năng định hướng dịch vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm
- Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên.
- Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi trở xuống. Nam: từ 28 tuổi trở xuống.
- Khả năng: di chuyển bằng xe ôtô.

Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.
- Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Ngân hàng và bên ngoài.
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Ngân hàng.
- Tham gia Team building theo chính sách của ngân hàng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các tầng 1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

