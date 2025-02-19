Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thaisquare The Merit, số 43
- 45
- 47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
Triển khai bán SPDV
• Xây dựng tệp danh mục khách hàng có tiềm năng sử dụng các giải pháp ngân hàng giao dịch (Giải pháp quản lý dòng tiền, giải pháp thanh toán, sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế), phân bổ cho các ĐVKD tại khu vực phụ trách
• Hỗ trợ các ĐVKD tại khu vực phụ trách tư vấn và chào bán trực tiếp các giải pháp ngân hàng giao dịch tới các KHDN tiềm năng
• Xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch triển khai các chương trình SPDV và các chương trình thúc đẩy bán sản phẩm SPDV tại khu vực phụ trách
• Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách thúc đẩy bán các giải pháp ngân hàng giao dịch tại khu vực phụ trách
• Triển khai các Chương trình đào tạo về kỹ năng chào bán các giải pháp ngân hàng giao dịch tại khu vực phụ trách
• Theo dõi công tác triển khai bán, kịp thời cung cấp thông tin về các phản hồi/nhu cầu phát sinh từ Khách hàng cho Trung tâm Phát triển Sản phẩm và Giải pháp tại khu vực phụ trách
• Hỗ trợ thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp, gián tiếp và các Khối/Phòng ban nghiệp vụ liên quan
• Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do cấp trên giao từng thời kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
